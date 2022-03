Scozia, 3 luoghi pazzeschi che non potete perdervi

By

Quali sono tre località in Scozia che non potete assolutamente perdervi? Ecco la nostra personalissima selezione.

Se state pensando a quale potrebbe essere la destinazione perfetta per un viaggio in primavera, sappiate che la Scozia è, senza dubbio, una località incredibile tutta da scoprire. Natura, cultura e storia si fondono in una meta spettacolare e ricca di luoghi che vi lasceranno senza fiato.

Gli spazi però sono molto ampi e se non avete a disposizione magari due settimane di ferie, difficilmente riuscirete a visitare tutta la Scozia. Come fare? Semplice, potete affidarvi a noi che abbiamo selezionato 3 delle località più belle e delle mete imperdibili di questa pazzesca nazione. Siete pronti a scoprire i luoghi che proprio non potete perdervi?

Tre mete top da non perdervi in Scozia

Riuscire a racchiudere in soli 3 point le bellezze della Scozia è folle. E infatti, sicuramente, ci saranno scappati altrettanti luoghi bellissimi. Se però state cercando un punto di partenza per creare poi voi il vostro itinerario di viaggio in Scozia allora siete nel posto giusto.

Edimburgo : nemmeno a dirlo la Capitale della Scozia è sicuramente un luogo che dovete visitare durante una vacanza. Questa città cosmopolita e straordinaria vi sorprenderà con la sua storia e la sue bellezza. Realizzata su sette colli è ricca di attrazioni e già solo visitare Edimburgo potrebbe ben valere il viaggio! Scoprite il famoso Castello, lasciatevi affascinare dal Palazzo Holyroodhouse dove alloggiava la Regina d’Inghilterra, emozionatevi con il vulcano dormiente Arthur’s Seat.

: non avrete mica pensato di andare in Scozia e non vistare il lago che ospita il famigerato mostro? Questo luogo è nel cuore delle Highlands ed è il secondo lago più grande della Scozia. Per visitare tutto al meglio vi consigliamo di partire da Inverness. L’Isola di Skye: chiamata e conosciuta anche come l’Isola delle Nuvole o della Nebbia ha una costa molto selvaggia ed è una destinazione amatissima da tutti i visitatori. Qui si alternano praticamente tantissimi paesaggi differenti: paludi, stagni, natura lussureggiante, mare, coste paradisiache…

Che ne dite? Vi abbiamo dato qualche spunto per organizzare al meglio le vostre vacanze in Scozia?