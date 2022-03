Dove andare con le amiche per la Festa della Donna: perché non soggiornare in una dimora d’epoca?

State pensando a dove e come celebrare la Festa della Donna 2022 insieme alle amiche? Sembra che si possa respirare un po’ più di normalità in questo periodo e quindi non è così assurdo pensare di andare a cena fuori, o in un locale con una festa organizzata. Tuttavia, per chi ama viaggiare, l’8 marzo potrebbe anche essere la soluzione perfetta per una fuga dalla quotidianità insieme alle amiche. Per fare cosa? Soggiornare in una dimora d’epoca o in un villa di charme per sentirsi come delle principesse! Ma quali sono le ville in città eleganti e affascinanti perfette per un weekend come questo? Scopriamole insieme.

Dove dormire per sentirsi una principessa

Come riporta il sito www.dimoredepoca.it ci sono tantissimi hotel, ville ma anche dimore storiche come delle Country House o dei Fashion Hotel dove poter soggiornare con le amiche in occasione dell’8 marzo. Se state cercando una villa in città che vi permetta di vivere un’esperienza di lusso incredibile con le vostre amiche in occasione della Festa della Donna sappiate che, soprattutto in Sicilia, ce ne sono moltissime.

Potrete scegliere ad esempio la Bella Palermo: un palazzo storico della Sicilia che vi permetterà di soggiornare nelle stanze barocche, fronte mare. Una vacanza in una sorta di casa museo bellissima che vi farà sentire delle vere e proprie principesse. Se invece state cercando una villa fuori città, ad esempio in Toscana c’è Villa Russo un’elegante sistemazione circondata da ben 10 ettari di parco privato con un look molto sofisticato e accogliente che vi riporterà a tempi lontani.

Se state cercando una dimora d’epoca, ma che sia dotata di tutti i comfort del caso, potreste pensare di soggiornare in un hotel all’interno di un castello. Ad esempio in Veneto, potreste pensare di regalarvi un weekend per l’otto marzo a Castel Brando, una fortezza inespugnabile che è stata tramutato in hotel di lusso. Venne realizzata e fortificata intorno al periodo del Medioevo e oggi è stata riconvertita con 42 camere Classic, sei Junior suite e due Royal Suite con vista sulla valle o sulla corte.

Che ne dite? È un’idea super interessante per la Festa della Donna oppure no?