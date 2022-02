Come cambieranno i Colori Regioni da lunedì 28 febbraio: finisce la zona arancione, le novità da conoscere.

In attesa che il sistema a colori delle Regioni italiane venga archiviato, con la fine dello stato di emergenza come promesso da Draghi, vi segnaliamo le ultime novità su come cambierà la mappa dell’Italia lunedì 28 febbraio.

Il continuo miglioramento della situazione epidemica, con la discesa della curva dei contagi, il calo dei ricoveri e finalmente anche dei decessi, consente il passaggio a zone di rischio inferiore. Sebbene il sistema dei colori delle Regioni abbia perso la sua funzione con l’applicazione del Green pass a quasi tutti i luoghi pubblici ed eventi.

La grande e importante novità da lunedì prossimo è che finirà la zona arancione. Nessuna Regione avrà più questo colore. Mentre altre Regioni torneranno in zona bianca. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Colori Regioni da lunedì 28 febbraio: finisce la zona arancione

L’ultima Regione a rimanere in zona arancione è stata il Friuli Venezia Giulia, entrata in questa aerea di rischio poco più di un mese fa, lo scorso 24 gennaio. Le altre Regioni in arancione erano tornate al giallo le scorse settimane. Da lunedì prossimo, 28 febbraio, anche il Friuli Venezia Giulia tornerà in zona gialla e in Italia non ci sarà più alcuna Regione n arancione.

Non solo, altre quattro Regioni passeranno alla zona bianca, unendosi a Basilicata e Umbria, le uniche due regioni che in questo autunno-inverno non hanno cambiato mai colore. Grazie al deciso miglioramento dei dati della pandemia di Covid, torneranno al bianco Campania, Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni non indicate resteranno in giallo.

Così ha stabilito l’ultima ordinanza formata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La decisione sul cambio di colori delle Regioni si basa, come sempre, sui dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia sull’andamento dell’epidemia a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.