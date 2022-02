Se state pensando già a un luogo perfetto dove trascorrere le vacanze di Pasqua 2022, vi consigliamo 5 posti dove andare in Italia assolutamente da non perdere.

Come tutti gli anni, anche la Pasqua 2022 sarà un lungo weekend da poter trascorrere fuori porta, per rilassarsi e godere di momenti tranquilli, staccando la spina.

Ci sono tanti luoghi in Italia dove andare per queste festività, che permetteranno a tutti di vivere a pieno la primavera inoltrata e scoprire nuove località dalla bellezza unica. Ecco i 4 posti imperdibili nel nostro Paese.

Pasqua 2022 in Italia, ecco dove andare

La Pasqua è una delle feste più grandi e importanti d’Italia, che in tutte le regioni si festeggia con tradizione, pranzi e eventi religiosi e non.

In Italia ci sono luoghi per tutti gusti: per chi ama il mare, la montagna, i borghi o le città d’arte e di cultura. Se volete organizzare un bel weekend lungo per Pasqua 2022 ecco, secondo noi, le migliori destinazioni dove andare.

Pasqua 2022 a Sant’Agata de’ Goti, Benevento

Se siete amanti dei borghi e volete allontanarvi dal caos cittadino, il borgo di Sant’Agata de’Goti è quello che fa per voi. Un posto stupendo, arroccato sulle montagne che sembra fermo nel tempo.

Trascorrere un paio di giorni nelle vicinanze di Sant’Agata de’Goti vi farà scoprire una zona poco conosciuta della Campania, tra natura, tradizione e buon cibo.

Pisa, Siena, Lucca e Arezzo, in Toscana

Per gli amanti delle città piccole e caratteristiche, vi consigliamo un mini tour di Pisa, Siena, Lucca e Arezzo, quattro perle d’Italia situate in Toscana. Molti italiani sceglieranno questo tour per Pasqua 2022, ma sicuramente ne varrà la pena.

Tutte sono piene di cose stupende da vedere: un connubio di arte, cibo e divertimento che vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Inoltre, nelle vicinanze ci sono le piantagioni del Chianti, dove poter degustare buon vino nelle cantine apposite.

Peschiera del Garda, in Veneto

Un’altra meta che vi consigliamo di considerare per Pasqua 2022 è Peschiera del Garda, un bellissimo borgo bagnato dal Lago di Garda.

Qui tutto è basato sul relax, potrete trascorrere tre giorni stupendi, tra natura, passeggiate, vicoletti caratteristici e tanto altro.

Costiera Amalfitana e Sorrentina

Se non avete mai visitato la Costiera Amalfitana e Sorrentina, Pasqua è proprio l’occasione giusta per farlo. Non ci vogliono, infatti, molti giorni per poter visitare la zona e un mini tour pasquale è perfetto.

La primavera è la stagione giusta per viaggiare in questa zona d’Italia, che in estate è super affollata di turisti. Qui scoprirete la bellezza del mare, i profumi, i sapori e i bellissimi borghi, come Nerano, Massa Lubrense, Amalfi, Positano e Sorrento.

