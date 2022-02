Qual è la città Capitale Italiana del Libro 2022?

In Italia una città è stata eletta Capitale del Libro 2022 ed è una meta meravigliosa tutta da scoprire: Ivrea.

Appassionati di arte e letteratura tenetevi pronti perché dovete assolutamente segnarvi Ivrea come prossima meta per le prossime vacanze. Perché? Ma è semplice: questa città è stata eletta Capitale Italiana del Libro 2022. Proprio Ivrea ha trionfato al concorso, giunto ormai al suo terzo anno, voluto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ivrea Capitale del Libro 2022

A candidarsi sono state circa 16 città italiane, ma solo otto sono riuscite ad arrivare alla selezione finale: Ivrea, Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pescara, Pistoia e Pordenone. A quel punto la giuria scelta ha dovuto analizzare approfonditamente diversi aspetti legati a queste città, ma alla fine ha trionfato senza mezzi termini proprio Ivrea, diventando Capitale del Libro per il 2022.

Il progetto presentato, infatti, è risultato super complesso ed approfondito, con un intento ben chiaro: sfruttare tutte le energie del territorio per trasformare Ivrea nella città dove si pensa, immagina e realizza il futuro del libro. Una dimensione internazionale che il Sindaco di Ivrea ha ribadito durante la premiazione, specificando che per tutto il 2022 la città si impegnerà a mettere i libri e la cultura al centro del proprio mondo.

Cosa fare e cosa vedere a Ivrea

Un motivo in più, insomma, per andare alla scoperta di Ivrea magari in un bel weekend primaverile. Del resto, questa città a pochi passi da Torino, è ricca di arte, cultura e storia. Ma anche di natura e di bellezze paesaggistiche che la rendono una destinazione perfetta per un weekend di vacanza in primavera.

Tra le tante cose da fare e da vedere a Ivrea non potete dimenticare il Duomo di Santa Maria Assunta e il Castello. Ma passeggiando per la città tenete bene a mente che proprio qui nacque una fabbrica che è anche un pezzo di storia d’Italia: la Olivetti. Si respira il profumo di questa tradizione e di questa meravigliosa storia praticamente ovunque girando per la città che, ancora oggi, racchiude testimonianze uniche della famigerata macchina da scrivere Olivetti.

I motivi per visitare Ivrea quindi in questo 2022 sono tantissimi. Ai classici relativi alle bellezze architettoniche, storiche e culturali, ora si aggiunge anche il proliferare di eventi legati al mondo della letteratura che sicuramente verranno annunciati a breve. Tutto per omaggiare il titolo di Capitale Italiana del Libro 2022.