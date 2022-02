L’amica geniale: dov’è stata girata la terza stagione

Dove sono state girate le scene della terza stagione de L’amica geniale? Scopriamo tutti i luoghi della fiction più amata d’Italia e non solo.

È tornata la fiction de L’amica geniale, siamo nel capitolo di Storia di chi fugge e di chi resta, ovvero la terza parte basata dai romanzi best seller di Elena Ferrante. La stagione si riaggancia ad alcuni fatti della seconda rimasti in qualche modo in sospeso ma ha un evoluzione e cambiamenti anche per quanto riguarda gli scenari. Visitare i luoghi che hanno visto protagoniste Lenù e Lila è un modo per immergerci ancora di più nelle loro vicende.

L’amica geniale e la storia di chi fugge e chi resta: ecco i luoghi

L’amica geniale è un prodotto targato HBO e Rai Fiction e snoda tutte le incertezze personali che legano le protagoniste e non solo, in quanto investe anche lo scenario italiano degli anni Settanta. In questa stagione è cambiato il regista, abbiamo un noto volto del mondo del cinema, ovvero colui che ha diretto Lacci. Film scelto per l’apertura della 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, stiamo parlando di Daniele Luchetti.

Napoli: la vita di Lila nella terza stagione

La zona di Napoli in cui Lila rimane a vivere con suo figlio Gennaro e con Enzo è il quartiere di San Giovanni a Teduccio. Mentre l’azienda dove lavora in condizioni pesanti e il cuore della vicende si snoda ne nel Rione Luzzatti di Gianturco, ci troviamo nella zona periferica a est di Napoli. Caratterizzata da tantissime case che negli anni ’50 erano proprio a ridosso in una zona chiamata degli stagni, questa parte è stata ricostruita a Caserta. Il rione che è diventato simbolo della serie è il Luzzati-Ascarelli, e grazie alla serie ora è chiamato il Rione dei Murales. Prende spunto dal progetto di riqualificazione artistica dove sono stati fatti dei murales che traggono ispirazione proprio da L’amica geniale.

Firenze e Lenù: la costruzione geniale di una nuova vita

Se da una parte abbiamo le vicende di Lila, strettamente intrecciate con la sua Napoli, qui abbiamo quelle di Lenù, la quale tenta di crearsi il proprio spazio a Firenze. Dopo la laurea e il suo romanzo, si stabilisce a Firenze con la sua famiglia. Nella serie possiamo vedere i vicoli e strade del centro storico, da Piazza del Duomo, Piazza della Signoria, fino al Museo Stibbert. Ma oltre al capoluogo toscano possiamo riconoscere anche altre città come Pisa e Versilia.

Torino, il nuovo lavoro della terza stagione

Ma oltre alle città delle due protagoniste, abbiamo anche una location che si pone tra le due: ovvero Torino. Questa città è particolarmente cara a Lenù, la vediamo passeggiare a piazza Carlo Alberto e via Giuria. Questa città sarà il luogo in cui Lenù lavorerà e anche lo scenario in cui da anziana scoprirà che Lila è scomparsa.

Milano e l’amico ritrovato

In ultimo abbiamo anche Milano, città importantissima perchè in un certo qual modo ritroverà una persona del suo passato (non solamente suo) ovvero Nino Sarratore proprio durante la presentazione del suo libro. Seguiamo anche qui Lenù passeggiare di nuovo in compagnia di Nino, tra luoghi caratteristici di Milano dalla Galleria Vittorio Emanuele, piazza Duomo e la Rinascente.

L’amica geniale segue le vicende dei suoi protagonisti e anche di un periodo storico italiano molto importante, grazie ai suoi luoghi possiamo leggere dunque non solo la trama di quest’avvincente saga ma anche la storia del nostro Paese. In questa terza stagione in particolar modo possiamo avere una vera e propria panoramica delle tappe fondamentali della storia della nostra nazione: da Napoli fino ad arrivare a Milano.