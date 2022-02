European Best Destinations 2022: le mete migliori d’Europa, due sono italiane. Uscita la top 20. Ecco le destinazioni premiate.

È uscita la classifica delle European Best Destinations per il 2022, l’elenco di 20 mete top da visitare in Europa. L’organizzazione con sede a Bruxelles proclama ogni anno i migliori posti dove viaggiare nel Vecchio Continente, sulla base dei voti espressi da circa mezzo milione di viaggiatori provenienti da 182 Paesi.

Sono state votate circa 400 mete di viaggio, tra queste ne sono state scelte 20 come “Best European Destinations 2022“. In classifica c’è anche l’Italia, con ben due località, molto famose e molto amate dai turisti di tutto il mondo, scopriamo quali sono, insieme alle altre.

European Best Destinations 2022: le mete migliori d’Europa, due sono italiane

La classifica delle migliori mete di viaggio in Europa “Best European Destinations 2022” vede quest’anno il podio occupato da tre classiche destinazioni nel cuore del Vecchio Continente.

Al primo posto troviamo l’affascinante e romantica città di Lubiana, capitale della Slovenia. Seguita da Marbella, in Spagna, famosa meta di turismo balneare. Mentre chiude al terzo posto la storica e pittoresca Amiens, in Francia.

Nella top di quest’anno ottiene due piazzamenti anche l’Italia, con due mete imperdibili come Roma e la Costiera Amalfitana. Ecco la classifica delle migliori mete di viaggio europee per il 2022.

1. Lubiana, Slovenia

La meta di viaggio al primo posto della top 20 è proposta come una città per anime curiose e avventurose. Lubiana è una città verde che offre molto ai visitatori: arte, cultura, storia, shopping, intrattenimento e tante aree naturali. Per una vacanza in un’atmosfera rilassata. Lubiana ha una vasta offerta di monumenti, chiese e palazzi, e luoghi storici. Da non perdere il castello che domina la città da un’altura. Infine, è meta ideale anche per gli amanti dello shopping.

2. Marbella, Spagna

Popolare meta di viaggio sulla Costa del Sol, nel Sud della Spagna, Marbella è famosa per le sue grandi spiagge dorate, ombreggiate da palme, le case bianche mediterranee e la movida nei locali alla moda. La città offre numerose opportunità di sport all’aria aperta e campi da golf. Vasta è l’offerta di strutture ricettive, anche di lusso. Marbella, poi, è una meta anche per gli amanti della buona cucina.

3. Amiens, Francia

Situata nella regione dell’Alta Francia, la città di Amines è famosa per la sua imponente cattedrale gotica, da 7.000 metri quadri di superficie. Da visitare, appena fuori il centro, il parco Hortillonnages, un parco di 300 ettari che occupa un’area dove un tempo sorgevano paludi ed è attraversato da numerosi canali. L’area fu bonificata nel Medioevo per creare spazi da coltivare a orto. Oggi è uno dei parchi più suggestivi d’Europa.

4. Plovdiv (Filippopoli), Bulgaria

5. Leuven (Lovanio), Belgio

6. Oradea, Romania

7. Londra, Regno Unito

La capitale britannica è la meta da visitare quest’anno non solo per la vasta offerta delle sue numerose attrazioni, culturali e di divertimento, ma soprattutto perché quest’anno si celebra il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Un anno intero di cerimonie e festeggiamenti che culmineranno nei giorni di festa nazionale dal 2 al 5 giugno, con la grande parata del Trooping the Colour.

8. Nijmegen (Nimega), Paesi Bassi

9. Regione di Lahti, Finlandia

10. Istanbul, Turchia

11. Costiera Amalfitana, Italia

All’undicesimo posto troviamo la prima meta italiana, la favolosa Costiera Amalfitana. Con i suoi borghi di case colorate arrampicate sulle scogliere a strapiombo sul mare, le chiese e chiesette antiche, le terrazze fiorite e la baie dall’acqua cristallina, la Costiera è una meta di viaggio imperdibile per chi ama il mare. Amalfi, Positano, Vetri sul Mare sono le località più famose di questo luogo che tutto il mondo ci invidia.

12. Praga, Repubblica Ceca

13. Roma, Italia

Due posizioni sotto la Costiera Amalfitana, ecco l’altra meta italiana, Roma, tra le European Best Destinations 2022. La Città Eterna è sempre uno spettacolo da vedere e dopo due anni di pandemia che hanno tenuto lontano i turisti internazionali si prepara ad accogliere di nuovo i grandi flussi di visitatori, con le sue meraviglie, le antiche tradizioni e gli eventi culturali in programma.

Roma è stata eletta dagli utenti di TripAdvisor come città più amata al mondo per il cibo.

14. Baviera, Germania

15. Atene, Grecia

16. Clonakilty, Irlanda

17. Vienna, Austria

18. Lucerna, Svizzera

19. Graz, Austria

20. Creta, Grecia

Per ulteriori informazioni sulla classifica delle European Best Destinations 2022: www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022

