Novità sui voli Ryanair in Italia: in arrivo nuove rotte, tutte le informazioni utili da conoscere.

Continua a crescere inarrestabile l’offerta di voli delle compagnie low cost in vista dell’estate. È in atto una vera propria corsa ad accaparrarsi i clienti di un mercato in ripresa: quello dei viaggi, dopo due anni di chiusure e restrizioni per la pandemia.

Grazie a una buona copertura vaccinale, a una curva epidemica in calo e a una variante del virus meno pericolosa, si prevede che per la prossima stagione estiva i viaggi possano riprendere in modo più stabile e duraturo, a livelli quasi prepandemici. Inoltre, è tanta la voglia di viaggiare.

L’ultima compagnia area low cost ad annunciare l’apertura di nuove rotte è Ryanair. I nuovo voli collegheranno la Sardegna con importanti destinazioni all’estero. Questo permetterà di incrementare l’arrivo di turisti sull’isola e di dare maggiori opportunità di viaggio ai sardi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Ryanair in Italia: in arrivo nuove rotte

Stanno per aprire nuovi collegamenti aerei tra la Sardegna e l’Europa. Le nuove rotte saranno attivate da Ryanair per la prossima stagione estiva. I voli collegheranno l’aeroporto di Alghero con le città di Bordeaux, in Francia, Cork, in Irlanda, e Oslo – Torp, in Norvegia.

Queste nuove rotte si aggiungeranno a quelle già attive e dirette a: Dublino (Irlanda), Marsiglia (Francia), Vienna (Austria), Lisbona (Portogallo), Bruxelles – Charleroi (Belgio), Katowice (Polonia), Londra – Stansted (Regno Unito), Barcellona e Madrid (Spagna), Bratislava (Slovacchia). Poi ci sono i voli nazionali per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Treviso.

Inoltre, aumenteranno anche le frequenze settimanali dei voli, che passeranno da 35 a 65, un numero superiore a quello della stagione estiva 2019, in epoca pre-pandemica. I nuovi collegamenti con l’aeroporto di Alghero non finiscono qui. Presto ne verranno annunciati altri.

