All’Isola d’Elba in aereo: ecco i collegamenti per l’estate in partenza dagli aeroporti delle principali città. Tutte le informazioni.

Non solo traghetto, all’Isola d’Elba si può andare anche in aereo. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo, specialmente da chi non ama viaggiare in mare.

Per la prossima estate, la compagnia Silver Air rilancia i voli per raggiungere l’isola da alcune città italiane e anche dalla Svizzera. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

All’Isola d’Elba in aereo: i collegamenti per l’estate

Andare all’Elba in aereo? Evitando trasferte in traghetto, lunghe procedure d’imbarco e tutti gli inconvenienti o le brutte sorprese di un viaggio per mare? L’aereo fa al caso vostro e per la prossima estate avrete la possibilità di volare per raggiungere la bellissima isola, partendo da alcune città italiane e da una svizzera.

Non che il viaggio in traghetto sia questa lunga traversata. Normalmente, per arrivare all’isola d’Elba dai porti della Toscana ci vogliono circa una o due ore. Più breve è il tragitto da Piombino e la durata del viaggio può essere ulteriormente ridotta con l’aliscafo, che impiega 40 minuti, o con il fast ferry, appena mezz’ora.

Non tutti, però, amano viaggiare in mare e chi parte dalle grandi città o da luoghi lontani dalla Toscana deve anche sobbarcarsi il trasferimento fino al porto d’imbarco.

Per chi vuole un viaggio comodo, soprattutto se parte da Milano, sarà nuovamente disponibile dalla prossima estate il collegamento aereo. Un’opportunità da non perdere, messa a disposizione dalla compagnia di voli charter Silver Air a bordo di piccoli aerei Let L-410 Turbolet.

La Silver Air collega già per via aerea l’Isola d’Elba con la terraferma durante la stagione invernale, con i voli per gli aeroporti di Pisa e Firenze, con più frequenze settimanali. Durante la stagione estiva, l’offerta si amplia agli scali di Bologna, Milano Linate e anche Lugano, in Svizzera. Un servizio importante che aumenta anche gli arrivi dall’estero, poiché questi aeroporti sono hub internazionali collegati con il resto d’Europa e del mondo.

I voli con gli aeroporti toscani durano circa 45-50 minuti, quello con Bologna 1 ora, con Milano 1 ora e 20 minuti e con Lugano 1 ora e mezza.

Per i periodi festivi di Pasqua e i ponti del 25 Aprile, del 1° maggio e della Festa della Repubblica del 2 giugno sono in programma voli speciali, con un aumento dei collegamenti.

Sul sito della compagnia aerea i biglietti per la stagione estiva sono già in vendita.

Per ulteriori informazioni su voli e orari: www.flightsandtravels.ch/orari-e-destinazioni