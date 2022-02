La nuova promozione con sconti imperdibili da EasyJet per volare da marzo a settembre 2022. Tutte le informazioni.



Se state programmando un viaggio in Italia per la prossima primavera estate, non dovete perdervi le ultime offerte lanciate da EasyJet, con sconti sul prezzo dei biglietti aerei fino al 25%. Un’occasione per prenotare già le vostre prossime vacanze estive.

La promozione è valida fino al 25 febbraio prossimo. Avete una settimana di tempo per prenotare il vostro volo a prezzo scontato. Affrettatevi perché queste offerte vanno a ruba. Di seguito tutti i dettagli e le condizioni.

Sconti imperdibili da EasyJet per volare da marzo a settembre 2022

Arrivano dalla compagnia low cost EasyJet nuove imperdibili offerte su biglietti a prezzi scontati per viaggiare in Italia da marzo a settembre 2022. La promozione è dunque valida per la prossima stagione estiva del trasporto aereo, che inizia appunto a marzo e termina a settembre.

Gli sconti applicati sui voli in Italia sono fino al 25%. I biglietti low cost si possono acquistare fino al 25 febbraio prossimo. EasyJet mette disposizione 500.000 posti su tratte selezionate da e per l’Italia. Le offerte sono valide per viaggiare dal 1° marzo fino al 30 settembre 2022.

Inoltre, fino al il 31 marzo 2022 è prevista la possibilità di cambiare la prenotazione fino a 2 ore prima della partenza, senza pagare commissioni o supplementi. L’unica eccezione è la differenza di prezzo tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo fosse più caro. La possibilità di cambio di volo gratuito si applica alle modifiche effettuate entro il 31 marzo.

Per ulteriori informazioni, consultate il sito web di EasyJet: www.easyjet.com/it

Le offerte

Tra i voli easyJet in offerta che trovate già disponibili sul sito web della compagnia aerea, segnaliamo le occasioni per chi parte dall’aeroporto di Milano Malpensa: un volo da 7,99 euro per Alghero, due voli da 8,99 euro per Barcellona e Berlino Brandeburgo; più alcuni voli da 9,99 euro diretti a Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo. Quindi voli da 10,99 euro per Amsterdam, Atene, Bordeaux, Malaga, Parigi Charles de Gaulle, Stoccolma Arlanda,