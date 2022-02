Il ristorante dove si paga con le criptovalute

A Napoli c’è un fastfood che accetta pagamenti tramite la criptovaluta Shiba-Inu ed è una vera e propria rivoluzione.

Dobbiamo essere molto onesti. Tutti, almeno una volta, abbiamo sentito parlare di criptovalute o dei famosi bitcoin. Forse non sappiamo cosa siano. O forse abbiamo provato a tuffarci in questo universo con più o meno successo. Una cosa è certa: questa tipologia di pagamento potrebbe essere il futuro. Per questo Welly, un fast food di Napoli, si è trasformato in un locale Shiba-Inu e accetterà la criptovaluta $SHIB per pagare patatine e panini!

Come è nata la partnership tra Shiba-Inu e Welly di Napoli

Stefano Guglielmini, fondatore del fast food Welly di Napoli, ha le idee chiare. Il suo nuovo ristorante ha ampio respiro, vuole creare una community non circoscritta a Napoli e soprattutto non si vuole chiudere alle novità, anzi. Tutto il team è super interessato alle criptovalute e quindi si è deciso di parlare con Shytoshi Kusama, noto sviluppatore di Shiba Inu e Shiba Inu Games, per proporre una partnership. Idea subito accettata che ha portato il fast food ad accettare la criptovaluta Shiba-Inu come pagamento.

Da quel momento lo Shiba è diventato anche simbolo del ristorante e appare sia sui loghi che sul packaging. Come riporta Forbes questo progetto è stato definito come un vero e proprio investimento ecologico e dedicato ai clienti.

Gli altri esperimenti di collaborazioni tra criptovalute e mondo food

Non è la prima volta che il mondo delle criptovalute e quello del food si incontrano. Burger King aveva collaborato con la piattaforma di trading Robinhood per permettere agli abbonati di vincere bitcoin o dogecoin per ogni acquisto eseguito online o nei ristoranti. Discorso simile anche quello portato avanti da McDonald’s che permetteva ai clienti d ivincere un Nft condividendo il tweet della catena di ristoranti più famosa al mondo.