Downton Abbey 2: la nuova location mozzafiato del film inglese

L’acclamato film storico Downton Abbey 2 sta tornando con una seconda pellicola, sempre ispirata all’omonima serie tv che ha spopolato in tutto il mondo. Ma dov’è ambientato? Qual è la nuova location? Ve lo sveliamo noi.

È trascorso più di un decennio da quando la serie inglese Downton Abbey è arrivata sul piccolo schermo, appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dopo un primo film di successo, sta per arrivare un secondo capitolo cinematografico, attesissimo da tutti e con nuove location meravigliose da mostrare. Quali? Ve le riveliamo in questo articolo.

La nuova location di Downton Abbey 2

L’acclamato dramma storico Downton Abbey ha seguito l’aristocratica famiglia Crawley e il loro personale domestico, in diverse vicissitudini e raccontando un intero secolo di storia.

Stavolta, la famiglia tornerà con nuove avventure e il film è stato girato interrante nell’Hampshire, una delle zone più affascinanti della Gran Bretagna.

In particolare, per le riprese di Downton Abbey è stato scelto come location Highclere Castle, una dimora storica molto affascinante. Il castello è stato visto nel nuovo trailer di Downton Abbey 2 diffuso solo due giorni fa, grande protagonista insieme al cast di questa nuova clip.

Ma il famoso castello, già visto nella serie e nel primo film, sarà accompagnato da un’altra stupenda location: il Sud della Francia, luogo di grande fermento sociale nei primi decenni del Novecento.

Sembra proprio, infatti, che i protagonisti lasceranno l’amata Inghilterra per trascorrere del tempo tra il sole e il glamour della Francia, in particolare vicino al mare. L’anziana Lady Crawey, infatti, pare lasci una meravigliosa villa in eredità al figlio, proprio in quella zona, in particolare in Costa Azzurra, anche se nessuno ha ancora svelato il luogo preciso dove è stato girato il film.

Se volete partire verso la nuova location di Downton Abbey 2, leggete questa nostra guida e arrivate preparati al vostro nuovo viaggio: Costa Azzurra: guida alla città più cool