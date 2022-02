Dove andare lontano dalla folla per vedere i borghi più belli d’Italia e ancora poco conosciuti

L’Italia pullula di borghi bellissimi, sono oltre 300 infatti quelli inseriti nella lista dei Borghi più belli d’Italia, ma non tutti godono della stessa attenzione. Ci sono paesini infatti che hanno conquistato turisti che arrivano così a frotte e altri che invece incredibilmente vengono snobbati. Ma ancora per poco. Ecco i borghi meno conosciuti e più belli d’Italia da vedere prima che si riempiono di turisti.

I borghi meno conosciuti e più belli d’Italia

Uno dei viaggi più belli che si possono fare in Italia è andare semplicemente a zonzo. Andando in giro vi imbatterete infatti in piccoli gioiellini molti dei quali sconosciuti al grande pubblico. Ma quando un posto è estremamente bello è solo questione di tempo prima che si riempia di turisti.

Abbiamo individuato 5 borghi bellissimi, ma ancora relativamente sconosciuti dove andare per una gita e dove conviene andare quanto prima, ovvero prima che arrivino i turisti in massa.

Monteriggioni, Toscana

Castelluccio di Norcia, Umbria

Sant’Agata de Goti, Campania

Borghetto sul Mincio, Lombardia

Monteriggioni, il borgo gioiello meno conosciuto della Toscana

Non si può definire sconosciuto Monteriggioni, ma rispetto ad altre località toscane e di quella provincia spettacolare che è Siena è uno dei meno visitati. Eppure Monteriggioni è davvero un gioiellino, un luogo ideale per un weekend romantico, ma anche solo per una gita.

Eppure Monteriggioni ha davvero tutto per essere al vertice dei borghi da vedere in Toscana e in Italia. A renderlo spettacolare e riconoscibilissimo sono le mura medievali che circondano il paese. Ancora perfettamente intatte e dove si può accedere fino sui camminamenti: si potrà così godere di un panorama spettacolare e fare un salto nel medioevo quando Monteriggioni era un avamposto senese. Poi c’è tutto il centro storico da visitare, con le sue piazze, i vicoli e le antiche chiese come quella di Santa Maria Assunta risalente al 1200.

Castelluccio di Norcia, il borgo più alto dell’Appennino

Il nome di Castelluccio di Norcia non sarà sconosciuto ai più. Molti lo conosceranno per la sua famosa piana e per le lenticchie che qui vengono coltivate. E la piana in fiore è indubbiamente uno dei migliori motivi per visitare Castelluccio di Norcia, ma non l’unico.

Questo piccolo borgo dell’Umbria è il più alto degli Appennini a 1452 metri caratteristica che lo rende fresco anche durante le torridi estate. Ma la sua particolarità è quella di essere una terrazza sulla natura. E’ un piccolo villaggio medievale affacciato su una piana che in primavera diventa una tavolozza di colori con le tante piante in fiore. Fuori dal quel periodo è un affaccio su una natura rigogliosa e bellissima.

Sant’Agata dei Goti, il borgo presepe della Campania

Pensando alla Campania vengono in mente tantissimi borghi incantevoli, ma in pochissimi conoscono questo. Eppure Sant’Agata de’Goti è un gioiellino, un paese-presepe che lascia a bocca aperta per la sua bellezza. Si trova su uno strapiombo sul fiume, arroccato su uno sperone di tufo, ha origine medievale, ma i longobardi prima e i normanni poi hanno contribuito alla sua struttura attuale.

Ci si arriva attraversando un alto ponte e ci si ritrova davanti ai resti dell’antico castello. Poi antiche chiese tra cui spicca quella dell’Annunziata risalente al 1200, rimaneggiata e con importanti affreschi del 1400 e il Duomo costruito prima dell’anno 1000. Poi il centro storico con le stradine e piazzette e spettacolari affacci.

Borghetto sul Mincio, il borgo dell’amore

E’ uno dei borghi più piccoli, ma un autentico gioiellino da visitare, soprattutto in coppia visto che è stato eletto fra i borghi più romantici d’Italia. Ed effettivamente con i suoi mulini ad acqua, il dolce rumore del fiume, la natura rigogliosa che lo circonda è davvero un posto incantevole per gli innamorati.

Borghetto è un piccolo centro, ma di estrema bellezza. L’acqua è il suo elemento più importante e rende questo borgo fuori dal tempo. Sorge infatti sul fiume Mincio dove si specchia, con case sull’acqua e mulini ad acqua ancora funzionati. E’ dominato dall’imponente castello scaligero, con la cinta muraria e le porte merlate che segnano il passaggio di entrata. Ci sono poi importanti Chiese, dighe sul fiume e cascatelle. Ed è proprio l’acqua e gli scorci a rendere unico questo borgo.

Questi sono 4 borghi meno conosciuti e bellissimi d’Italia dove andare prima che si riempiano di turisti. L’Italia è una risorsa continua di bellezza!