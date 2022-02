Bye bye viaggi scomodi in aereo grazie alla rivoluzione delle sedute sui voli di Finnair.

Dobbiamo essere onesti. Quando viaggiamo in aereo, difficilmente ci troviamo comodissimi al punto tale da considerare quella come un’esperienza da rifare. Anzi. Eppure sta per arrivare un nuovo sedile che rivoluzionerà il modo di viaggiare in aereo. Almeno per chi vola in business class con Finnair. Già perché la compagnia aerea ha da poco lanciato una novità nel mondo dei viaggi aerei, con dei posti a sedere molto più spaziosi, dotati di diverse possibilità di reclinazione e studiati come una poltrona del salotto.

Come cambiano le sedute di Finnair?

La notizia arriva direttamente dalla CNN e spiega come mai i costi di un viaggio in business class siano così elevati, in questo caso con Finnair. Basta guardare le nuove sedute sugli aerei della compagnia per capirlo. Il sedile non è reclinabile, va detto, ed è una scelta ponderata per non dare fastidio a chi sta dietro, ma la quantità di altri comfort e di comodità che offre è incredibile. Ci sono infatti cuscini, pouf, materassini e una infinita quantità di inclinazioni per configurare la seduta proprio come un letto per chi vuole dormire.

I comandi saranno tutti nel bracciolo: da qui potrete alzare il poggia gambe, chiamare le hostess o gli stuart e cambiare inclinazione della seduta. L’obiettivo era ovviamente uno: rendere i viaggi più comodi e, allo stesso tempo, trasformare un classico sedile di un aereo in una seduta da soggiorno per un comfort massimo e permettere al cliente di aver spazio e possibilità di movimento anche durante i voli più lunghi.

Se state cercando quindi di capire come fare per provare i nuovi posti sappiate che saranno distribuiti sulle flotte A330 e A350 di Finnair, con 28 posti per cabina nella prima e fino a 43 nella seconda.