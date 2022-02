Dove si trovano i Canyon più belli d’Europa: ben 2 sono in Italia in Sardegna e in Puglia

Se alla parola ‘canyon’ la mente va subito alle enormi gole scavate nella roccia dell’Arizona, il famoso Grand Canyon visto in tanti libri e film, sappiate che per vedere dei Canyon bellissimi non dovete fare molta strada. Anzi. Ce li abbiamo in casa. Infatti i canyon più belli d’Europa sono in Italia. E sono ben due le regioni che vantano i canyon più belli d’Europa e si contendono lo scettro di più bello in assoluto: la Sardegna e la Puglia.

I Canyon più belli d’Europa sono in Italia

In Europa ci sono gole straordinarie da vedere, fiumi che hanno scavato la roccia creando paesaggi spettacolari da vedere in ogni stagione. Le Gole del Verdon in Francia in Provenza sono le le più grandi del Continente e competono all’Italia il primato di Canyon più bello d’Europa: pareti a strapiombo dove passa il fiume Verdon.

Ci sono poi -spettacolari soprattutto in inverno quando si ghiacciano – le gole di Partnach in Baviera nella vale del Reno. Per quanto piccole, appena 700 metri, regalano un colpo d’occhio bellissimo. Poi c’è l’Islanda con la sua spettacolare natura dove spiccano le gole di Fjadrargljufur. Anche la Slovenia vanta gole bellissime: fra queste quelle vicino Bled, quelle di Vintgar sono probabilmente le migliori.

Dove sono i canyon più belli d’Italia

Ma a tutta questa meraviglia l’Italia risponde con due Canyon straordinari. Uno si trova in Sardegna ed è la Gola di Gorropu, l’altro si trova in Puglia ed è la Gravina di Laterza.

Il canyon della Sardegna, quello di Gorropu, si trova non lontano da Orgosolo ed è il più profondo d’Italia con pareti alte fino a 500 metri. E’ stato scavato dal fiume Flumineddu che nel corso del tempo ha creato questo spettacolo della natura.

Il canyon di Gravina di Laterza è meno profondo, 200 metri, è lungo però ben 12 km ed è stato originato dall’opera erosiva del fiume Lato. Si sono create grotte e guglie che rendono questo canyon particolarmente suggestivo. Inoltre c’è una rigogliosa vegetazione che rende questo luogo il prediletto di moltissime specie. Qui infatti è possibile ammirare diversi tipi di falchi, gufi, il passero solitario e molti altri volatili. Molti animali come il gatto selvatico e il tasso abitano questa zona.

A due passi si trova il borgo omonimo di Gravina di Laterza dalle cui terrazze si gode una vista impareggiabile su questo spettacolare canyon.

Per vedere dunque i canyon più belli d’Europa basta restare in Italia!