Alle Terme di Viterbo con servizio treno + bus di Trenitalia. La proposta di viaggio da non perdere.

Le terme di Viterbo hanno una vasta offerta di piscine libere all’aperto e stabilimenti a pagamento. Le terme sono alimentate da diverse sorgenti, si tratta di un vero e proprio parco termale con ampia scelta di vasche, alle porte della città storica di Viterbo.

Potete raggiungere le terme con il servizio treno + bus di Trenitalia. Una occasione da non perdere per nulla al mondo, per viaggiare comodi e senza pensieri, risparmiando.

Leggi anche –> San Valentino alle terme: i luoghi più romantici d’Italia

Alle Terme di Viterbo con servizio treno + bus di Trenitalia

Grazie ai collegamenti di treno più autobus di Trenitalia Link è possibile raggiungere numerose località di vacanza con le Frecce, gli Intercity e i treni regionali con il completamento del viaggio in autobus per i tratti dove non arriva la ferrovia. Una soluzione ideale per chi preferisce spostarsi con i mezzi pubblici, evitando le noie del viaggio in macchina, come il traffico, i problemi di parcheggio e soprattutto il caro benzina.

Qui vi proponiamo l’offerta di Trenitalia per raggiungere le terme di Viterbo con il nuovo servizio Link treno + autobus, aperto appositamente per raggiungere questa località.

Il servizio combinato collega la stazione ferroviaria di Viterbo Porta Fiorentina con le Terme di Viterbo, situate appena fuori la città. Dal piazzale antistante la stazione di Viterbo partiranno gli autobus che accompagneranno i clienti di Trenitalia fino alle Terme. Nella percorso di ritorno, verso la stazione di Viterbo, la fermata del bus è in Piazzale Gramsci, a circa 300 metri dalla stazione ferroviaria. Invece, la fermata del bus presso la località “Viterbo Terme” è su Strada Montarone.

Il prezzo del biglietto per raggiungere le Terme di Viterbo in autobus, partendo dalla stazione ferroviaria di Viterbo Porta Fiorentina, è di 1,00 euro per un solo viaggio. Il prezzo sarà aggiunto a quello della tratta ferroviaria prescelta.

I clienti possono acquistare il viaggio unico treno + bus Terme link per Viterbo selezionando come destinazione “Viterbo Terme”. Il biglietto può essere acquistato su tutti i canali di vendita di Trenitalia (sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney).

Per ulteriori informazioni sull’offerta: https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/lazio/terme-link-.html