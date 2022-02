San Valentino 2022: dove andare, dove dormire, cosa fare, le migliori destinazioni

San Valentino, la Festa degli innamorati, è l’occasione giusta per fare un piccolo viaggio, una fuga romantica, per scoprire un nuovo posto con la propria dolce metà, o anche solo concedersi una giornata di relax fuori dagli stress quotidiani. Insomma, al di là dei regali troppo sdolcinati o delle immagini da pubblicità San Valentino è un’ottima scusa per poter viaggiare, ma dove andare e cosa fare in questo weekend.

San Valentino 2022: cosa fare

Una giornata in giro per la propria città andando nei luoghi più romantici, una classica cena fuori o in casa e poi andare fuori. Con l’allentamento delle misure anticovid si può prendere in considerazione l’idea di andare a in una capitale europea. Oppure semplicemente si può partire per due giorni da passare in relax alle terme o facendo una passeggiata in qualche borgo d’Italia. Regalare un viaggio è infatti uno dei gesti romantici più apprezzati e che farà sicuramente felice la vostra dolce metà appassionata di viaggi.

E per chi non è in coppia cosa fare a San Valentino 2022? Per tutti i single c’è San Faustino che cade il 15 febbraio ed è il protettore di chi un partner non ce l’ha. Per tutti loro una giornata in visita a scoprire posti nuovi è indubbiamente il modo migliore per vivere spensierati e felici il proprio status di single.

Dove andare a San Valentino 2022

Passare del tempo insieme è quasi d’obbligo per ogni coppia durante il weekend di San Valentino 2022. Precedenza su tutto ce l’hanno quelle attività romantiche o quei luoghi che sprigionano amore ad ogni angolo. Indubbiamente però per la buona riuscita della festa (e dell’unione della coppia) è bene andare o fare qualcosa che piaccia ad entrambi.

San Valentino alle terme

Forse non è l’idea più originale, ma senz’altro è una delle più apprezzate. Andare alle terme per San Valentino significa concedersi del relax, farsi coccolare e fuggire dalla quotidianeità. In Italia poi ci sono tantissime terme dove poter andare. Potete scegliere quelle libere e gratuite oppure andare in terme sulla neve, come quelle di Bormio, o andare in centri termali come quello dei Papi a Viterbo o Rapolano vicino Siena.

San Valentino con le stelle

Ammirare un manto di stelle con la vostra dolce metà. Cosa c’è di più romantico di un cielo stellato? Forse nulla, peccato però che le temperature però non sono proprio adatte per stare all’aperto. Niente paura potete andare al Planetario per osservare da vicino stelle e pianeti. Molti Planetari in Italia organizzano per San Valentino speciali ingressi.

Se poi volete addormentarvi sotto un cielo di stelle dovete andare in quegli hotel che hanno una cupola di vetro al posto del soffitto.

San Valentino in un castello

Principi e principesse che vissero per sempre felici e contenti. Se volete vivere l’atmosfera di una fiaba potete valutare l’idea di dormire un castello. In Italia ci sono diversi castelli trasformati oggi in hotel dove potete soggiornare e castelli molto romantici da visitare e alcuni in cui potete soggiornare.

San Valentino in un agriturismo

La natura con i suoi paesaggi è quanto di più vero e romantico possa esserci. Una passeggiata fra i boschi, cura degli animali e poi ripararsi al caldo di un camino bevendo un po’ di vino. Niente male vero? Questo è quello che potete fare in un agriturismo per San Valentino per avere in questo weekend d’amore un contatto diretto con la natura.

San Valentino in un faro

Se volete il suono del mare come unica compagnia il posto giusto per voi è un faro. In Italia moltissimi fari sono stati trasformati in hotel e anche all’estero ce ne sono diversi.

San Valentino nei borghi

L’Italia ha un immenso patrimonio di piccoli tesori disseminati per la Penisola. Si tratta dei borghi, luoghi incantevoli sospesi nel tempo. Da Nord a Sud fra colline, laghi e mare ci sono tantissime bei borghi dove poter trascorrere qualche giorno immersi in un’atmosfera rilassata e ferma nel tempo. Alcuni poi sembrano dei veri e propri nidi di amore. Magari nei borghi più belli del Lazio o dell’Umbria.

San Valentino 2022 a Gradara

Fra tutti i borghi romanticissimi d’Italia questo indubbiamente è quello a più alta gradazione d’amore. Gradara, piccolo borgo delle Marche ha visto consumarsi la grande passione di Paolo e Francesca cantati da Dante nella Divina Commedia. E ad ogni San Valentino questo borgo si trasforma con la luce di 2000 candele e innumerevoli eventi per questo San Valentino 2022.

San Valentino 2020 low cost

In occasione delle feste i prezzi di hotel e trasporti salgono. Se non avete prenotato per tempo potreste averci a che fare con il problema dei costi. Se non volete far piangere il portafoglio è bene fare attenzione e scegliere quelle mete di San Valentino low cost. E ci sono altre idee per festeggiare San Valentino gratis o quasi.

Se ci sono città che hanno le stigmate del romanticismo ce ne sono e che sono meno blasonate, ma altrettanto votate all’amore. Budapest ad esempio è una città molto romantica e molto economica. Specie in questo periodo dell’anno – non l’ideale per girarla viste le temperature piuttosto fredde – i prezzi sono piuttosto bassi. Lo stesso vale per le città del nord come Riga, Vilnius e Tallinn: belle, fredde ed economiche.