Covid e colori delle Regioni: i cambi di lunedì 14 febbraio. Tutte le ultime notizie.

La curva dell’epidemia di Covid in Italia è in calo, sia nei contagi che nei ricoveri in ospedale. Nel frattempo, lunedì 14 febbraio avremo un nuovo cambio di colore delle Regioni. Una in miglioramento e una in peggioramento. Tuttavia nessuna Regione passerà in zona arancione.

Nei prossimi giorni, come già annunciato, il governo dovrebbe mettere mano al sistema dei colori delle Regioni che al momento è determinato dall’incidenza settimanale dei contagi e dal superamento delle soglie critiche dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Nel frattempo, scopriamo quali regioni cambieranno colore la prossima settimana.

Colori delle Regioni: i cambi di lunedì 14 febbraio

Sono due le Regioni italiane che cambieranno colore lunedì 14 febbraio, secondo i parametri fissati dal governo per la distinzione delle aree a seconda del rischio Covid. Sono la Sicilia che dall’arancione tornerà in giallo, grazie al miglioramento dei dati su contagi e ricoveri, e il Molise che finora aveva mantenuto la zona bianca e che passerà alla zona gialla.

Solo due Regioni, dunque, resteranno ancora bianche: la Basilicata e l’Umbria. Il dato positivo, comunque, è che non ci saranno altri ingressi nella zona arancione. L’ultima Regione a passare a quest’area di rischio erano state le Marche, lunedì scorso.

I dati sull’epidemia sono in miglioramento quasi ovunque e dalla prossima settimana potremo avere ulteriori ritorni in zona gialla o bianca. Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia sulla pandemia, l’indice Rt medio è sceso a 0,89, sotto la soglia epidemica di 1. Inoltre, scende l’incidenza settimanale dei contagi, a 962 casi ogni 100mila abitanti, e anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 13,4%, e in area medica, al 25,6%. Rimane elevato il tasso di occupazione delle terapie intensive nella Regione Marche al 23,9%, il più alto d’Italia.