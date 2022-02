Esiste un’app che ti fa trovare il partner giusto con cui andare in vacanza

Volete fare un viaggio o vivere un’esperienza avventurosa che nessuno dei vostri amici vuole condividere con voi? Ecco l’app che vi trova il partner giusto per una vacanza indimenticabile.

Sarà capitato a tutti gli appassionati di viaggi di trovarsi davanti a una meta imprescindibile nel proprio calendario delle cose da vedere nelle vita, ma senza ritrovare lo stesso entusiasmo nei propri partner di vacanza. E così cosa si fa? Si rinuncia a raggiungere la propria meta ideale? Pare proprio di no, perché grazie ad una startup italiana, Meetravel, potrete individuare il partner giusto con cui condividere avventure, mete e interessi.

La nuova frontiera del Social Travelling

Viene definito come Social Travelling e altro non è che una nuova frontiera di organizzare viaggi e vacanze. Certo, non è completa novità l’idea di raggruppare più persone insieme per una partenza. Ma ciò che rende speciale quest’app è che a proporre la meta o l’attività è l’utente.

Magari le vostre ferie non coincidono con quelle dei vostri amici, oppure non avete trovato nessuno che abbia la vostra stessa passione per la montagna. Da oggi il problema sembra risolto e nessuno rimarrà a casa con il broncio. Entrando sull’app infatti si trovano subito tante opzioni diverse: c’è chi organizza una gita sul Trenino del Bernina. Chi invece vuole partire per una ciaspolata in montagna e cerca nuovi amici con cui intraprendere l’avventura… Si organizza un viaggio o un’attività online e si parte con persone fondamentalmente sconosciute!

Come funziona Meetravel

Meetravel permette quindi, grazie ad uno speciale algoritmo, di trovare persone simili per interessi e volontà. Aggregando così dei possibili compagni di viaggio compatibili e pronti a decidere meta, itinerario e attività da fare insieme per una vacanza quasi perfetta! Quando si scarica l’app infatti ci si registra inserendo alcuni dati e informazioni che vengono poi incrociate con quelle degli altri utenti in modo da “accoppiare” personalità e interessi simili.

Riducendo le differenze di intenti per una vacanza, la possibilità di litigare è praticamente azzerata perché tutti vorranno fare più o meno la stessa cosa dell’altro!