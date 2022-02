Le ultime novità dal mondo dei viaggi: l’Australia riapre i confini ai viaggiatori internazionali vaccinati. Tutte le notizie.

Finalmente, dopo lunghi mesi di frontiere sbarrate, anche l’Australia riapre ai viaggiatori internazionali, purché vaccinati.

Il Paese aveva riaperto parzialmente le frontiere lo scorso novembre, consentendo agli australiani residenti all’estero di tornare in patria, dopo un anno e mezzo di divieto, e agli australiani e stranieri residenti in Australia di viaggiare all’estero. Anche gli stranieri che risiedono in Australia sono potuti tornare nel loro Paese di origine solo dopo un anno e mezzo, dall’inizio della pandemia.

Dunque, finora niente viaggiatori internazionali, se non per motivi di lavoro o per necessità e solo se autorizzati dalle autorità. Ora, finalmente, in Australia potranno tornare i turisti stranieri. Ecco a quali condizioni.

L’Australia riapre i confini ai viaggiatori internazionali vaccinati

Dal prossimo 21 febbraio i turisti e viaggiatori internazionali vaccinati potranno entrare in Australia. Il Paese riapre le frontiere a tutti gli stranieri, anche a coloro che non risiedono in Australia e non hanno qui rapporti di lavoro o studio.

Torna dunque la libertà di turismo dall’estero, dopo i lunghissimi mesi di chiusura a causa della pandemia. A una condizione: chi vuole visitare l’Australia dovrà aver completato il ciclo vaccinale.

Con le prime riaperture avviate a novembre 2021, il governo australiano aveva concesso la possibilità di fare ritorno agli australiani residenti all’estero, che dall’inizio della pandemia e fino a quel momento non erano potuti rientrare in patria. Anche agli stranieri residenti in Australia è stato concesso di tornare nei loro Paesi di origine, per visitare le famiglie, e poi rientrare regolarmente nel Paese dove hanno scelto di vivere. Inoltre, ai cittadini australiani è stato permesso di viaggiare all’estero, senza bisogno di autorizzazione, all’inizio con obbligo di tampone e quarantena di 7 giorni.

Altre aperture sono state gradualmente introdotte per gli studenti internazionali e per i cittadini di alcuni Paesi come Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud e Giappone.

Ora, dopo quasi due anni, dal prossimo 21 febbraio, l’Australia riapre ai turisti internazionali. Per visitare il Paese sarà necessaria la seconda dose di vaccino anti-Covid (o aver fatto il monodose).