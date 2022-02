Vueling inaugura nuove rotte per l’Italia e l’Europa. Tutte le informazioni sui voli low cost.

Continua a crescere l’offerta di voli delle compagnie low cost in vista dell’estate. Aumentano i collegamenti e le frequenze, con l’auspicio di tornare ai livelli di traffico precedenti alla pandemia.

Qui vi segnaliamo le nuove rotte annunciate dalla low cost spagnola Vueling che saranno operative nei prossimi mesi. La low cost sarà anche la compagnia aerea ufficiale dell’Eurovision Sond Festival 2022 che si terrà a maggio a Torino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vueling inaugura nuove rotte per l’Italia e l’Europa

Come le altre compagnie aeree low cost, anche Vueling rafforza la sua offerta di voli in vista della stagione estiva. Quella del trasporto aereo comincia a marzo. La compagnia spagnola ha annunciato l’apertura di nuove rotte in Europa, e in Italia, per i prossimi mesi. Di seguito vi riportiamo i nuovi collegamenti da e per gli aeroporti italiani. Ecco i nuovi voli.

Tanti sono i nuovi voli da e per Parigi con tante città europee. In Italia sarà aperta la rotta tra Parigi e gli aeroporti di Bari, Bologna, Genova e Torino. Segnaliamo anche il collegamento tra Barcellona e Milano.

L’altra novità, che interessa gli italiani e non solo, è che al prossimo Eurovision Song Festival che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, la spagnola Vueling sarà la compagnia aerea ufficiale dell’evento. La compagnia aerea porterà dunque i fan dell’Eurovision a Torino, con tanti voli a prezzi scontati.

Sul sito web ufficiale di Vueling si possono prenotare i voli per il capoluogo piemontese nei giorni dell’Eurovision. Per l’occasione, gli aereo avranno il brand “Eurovision Airbus”.