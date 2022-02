San Valentino al mare: le mete romantiche per una fuga d’amore. I luoghi più belli e suggestivi da visitare in coppia.

Mancano davvero pochi giorni alla la festa degli innamorati di San Valentino. Anche se quest’anno il 14 febbraio è un lunedì, resta comunque l’occasione per festeggiare nel weekend precedente oppure prendersi il lunedì di festa o anche il lunedì di festa, allungando il finesettimana.

In questi giorni si può approfittare di un bel viaggio per una fuga d’amore, anche senza allontanarsi troppo da casa. L’Italia offre tantissimi luoghi meravigliosi, tra città d’arte, borghi storici, colline pittoresche, montagne da fiaba, bellezze paesaggistiche e urbanistiche. Molti di questi ve li abbiamo già proposti.

Qui, invece, vogliamo portarvi nelle località di mare italiane da visitare a San Valentino, per passeggiate romantiche sulla spiaggia o per affacciarvi da terrazze panoramiche e sentieri mozzafiato a picco sul mare. Avrete anche l’occasione di degustare le specialità locali, visitare le città e i paesi del luogo, con i loro monumenti e musei.

San Valentino al mare: le mete romantiche

Tra le tante proposte per festeggiare il giorno o il weekend di San Valentino 2022, una da non perdere assolutamente è una fuga romantica al mare d’inverno. L’Italia offre tante località bellissime da Nord a Sud, per passeggiate sulla spiaggia mano nella mano, visite a città e borghi sul mare. Da accompagnare a cenette o pranzi in ristoranti tipici e visite a musei e monumenti del luogo. Ecco dove andare.

Fiorenzuola di Focara, Pesaro. Marche

Un luogo fino a poco tempo fa poco conosciuto a livello nazionale, ma di eccezionale bellezza paesaggistica è il Parco del Monte San Bartolo sul promontorio che sorge a nord della città di Pesaro, nelle Marche, e con vista mozzafiato sul mare. Quassù trovate l’incantevole borgo di Fiorenzuola di Focara, sul crinale della montagna che scende a picco sul mare, con la spiaggia sottostante. Qui trovate i sentieri che attraversano la macchia mediterranea e scendono alla spiaggia sabbiosa. Un posto incantevole per una passeggiata romanticissima. Da vedere ovviamente il borgo di Fiorenzuola e il territorio circostante.

Nelle vicinanze trovate il bellissimo borgo castello di Gradara, altro luogo imperdibile per la festa degli innamorati, e la splendida cittadina di Gabicce, con il lungomare pedonale e i ristorantini di pesce. Insomma non c’è località migliore per un weekend romantico al mare d’inverno. Fiorenzuola si raggiunge con l’autostrada A14, uscendo a Pesaro o a Cattolica-Gabicce.

Riviera dei Ciclopi, Aci Trezza. Sicilia

Un altro luogo assolutamente romantico e imperdibile è la spettacolare Riviera dei Ciclopi sulla costa orientale della Sicilia. I Ciclopi sono grandi faraglioni o isole che si trovano nel Mar Ionio davanti alla spiaggia di Aci Trezza, frazione del comune di Aci Castello, in provincia di Catania. Luoghi protagonisti delle storie sulla Sicilia rurale di Giovanni Verga e luoghi di straordinaria bellezza. L’arcipelago dei Ciclopi è formato dall’isola Lachea e dai faraglioni, rocce in basalto di origine vulcanica, anticamente sollevate dal fondo marino dal magma e poi scolpite dall’erosione del mare e del vento, che ne hanno scolpito la caratteristica forma. L’arcipelago fa parte dell’Area marina protetta Isole Ciclopi. Un luogo di grande pregio naturalistico, non solo per le formazioni rocciose in basalto, ma anche per il fondale marino, la fauna e la flora. Una località molto frequentata in estate e bellissima anche in inverno.

Costa degli Etruschi. Toscana

Sul Mar Tirreno, un posto incantevole per una fuga di San Valentino al mare è la Costa degli Etruschi, la riviera a sud di Livorno fino a Piombino. Qui trovate ampie spiagge di sabbia bianca e dorata, con dune, arbusti e pinete ombrose. Un posto perfetto per lunghissime passeggiate romantiche, mano nella mano, e per ammirare il tramonto sul mare. La costa prende il nome dalla presenza di numerose necropoli etrusche della zona. Luoghi che uniscono bellezza paesaggistica e storia. Le località principali della costa sono Cecina, Marina di Bibbiona, Marina di Castagneto Carducci e San Vincenzo. Sopra Piombino, nell’immediato entroterra, a Campiglia Marittima, trovate poi le Terme Etrusche del Calidario, altra meta perfetta per il San Valentino alle terme.

Castellabate, Cilento, Campania

Al Sud, il mare d’inverno è da vivere nel meraviglioso Parco del Cilento, con la sua costa frastagliata di baie e calette incantevoli e caratteristici borghi marinari arrampicati sulla roccia. Il Cilento ha un territorio vario e ricchissimo di bellezze naturali e capolavori architettonici e storici. Questa è zona di importantissime aree archeologiche, a partire da Paestum, a nord del Parco, alla magnifica Velia, l’antica città greca di Elea. La costa del Cilento è frequentatissima in estate, più solitaria e affascinante in inverno.

Fermatevi nell’incantevole Castellabate, con il paese che sorge su un cucuzzolo a picco sul mare e la sottostante spiaggia della frazione di Santa Maria, con la suggestiva torre di Palazzo Belmonte che sporge sul mare.

Via dell’Amore, Cinque Terre. Liguria

Infine, se pensate di andare alle Cinque Terre e trascorrere la giornata di San Valentino lungo la famosa Via dell’Amore, la romantica passeggiata pedonale a ridosso della costa a picco sul mare tra i borghi di Riomaggiore e Manarola, sappiate che gran parte del suo percorso è chiuso. A causa di una rovinosa frana che ormai risale al 2012, la romantica strada è stata chiusa per motivi di sicurezza e aspetta ancora di essere riaperta per intero, in attesa di ristrutturazione. Solo una parte è percorribile, quella del tratto finale per Manarola, negli ultimi 200 metri: dall’ingresso della stazione ferroviaria di Manarola fino al piccolo “bar di Via dell’Amore”, ancora chiuso al pubblico. Potrete sempre godere di una vista eccezionale sul mare, ma in uni spazio ridotto. Comunque la Cinque Terre hanno tanto da offrire e potete approfittarne per un bel giro, in una stagione peraltro in cui sono meno prese d’assalto.

La Via dell’Amore riaprirà nel 2023, al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Sentiero Rilke, Duino, Trieste. Friuli Venezia Giulia



Spostandoci a Nord, un luogo perfetto per il vostro San Valentino al mare è il Sentiero Rilke, una meravigliosa passeggiata panoramica a picco sul mare nella Riserva naturale delle Falesie di Duino, in provincia di Trieste, vicino al Castello di Duino. Il sentiero prende il nome dal famoso poeta austriaco Rainer Maria Rilke, che qui compose le celebri Elegie duinesi e amò molto Trieste e i suoi dintorni. Il Sentiero Rilke è lungo circa 2 chilometri e va da Duino a Sistiana. Un percorso incredibilmente suggestivo, con una vista mozzafiato sul mare. Visitate anche il Castello Duino, anch’esso affacciato sul mare e scendete fino a Trieste.

A cura di Valeria Bellagamba