San Valentino 2022: la città dell’amore in Campania, dove si trova

In Campania esiste una vera e propria città dell’amore, che il giorno di San Valentino si riempie di eventi e manifestazioni dedicate agli innamorati. Ecco dove si trova.

La Campania è una delle regioni maggiormente piene di risorse in Italia e se volete trascorrere San Valentino qui, bisogna sapere che esiste una vera e propria città dell’amore.

Parliamo di San Valentino Torio, paese di oltre 10mila abitanti, in provincia di Salerno nell’Agro Nocerino Sarnese, confinante con l’area metropolitana di Napoli. Il 14 febbraio lì si festeggia il santo patrono e sono tante le attività organizzate per il giorno degli innamorati.

San Valentino Torio, città dell’amore

Ogni anno, San Valentino Torio si veste a festa per celebrare l’amore e la festa degli innamorati con un evento ad hoc. Per tutta la settimana di San Valentino, che è il santo patrono della città, tutto il paese organizza eventi, concerti, cene e tanti giorni di divertimento per tutti gli innamorati.

Per quattro o cinque giorni, San Valentino Torio diventa la capitale dell’amore in Campania e l’atmosfera è davvero fantastica.

Gli eventi e le cose da fare nella città dell’amore

Per l’occasione, a San Valentino Torio il 14 febbraio vengono installate delle meravigliose Luci d’Artista, da ammirare passeggiando per le stradine della cittadina: cuori, scritte, fiori e simboli d’amore che illuminano tutta la città, rendendola davvero uno spettacolo unico.

Inoltre, se vi trovate qui a San Valentino Torio il 14 febbraio, potrete assaggiare le famose polpette fatte dalle massaie della città, famosissime in tutta la Campania. No, non sono normali polpette di carne, bensì polpette con le carote, dette “Pastenache“. Un piatto che farà ribollire in voi tutta la passione e l’amore che serve a San Valentino.

