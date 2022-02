Idee regalo a San Valentino per chi ama viaggiare. Le proposte imperdibili e low cost.

Mancano pochissimi giorni a San Valentino e non avete ancora la minima idea di cosa regalare alla persona amata? Se siete una coppia che ama viaggiare, e che probabilmente non vede l’ora di tornare a spotarsi liberamente dopo due anni di pandemia, allora avete moltissime idee regalo che fanno per voi, anche low cost.

Sono davvero tanti i regali di viaggio per la persona amata, avete solo l’imbarazzo della scelta. Ecco cosa regalare a San Valentino a chi ama viaggiare. Le idee imperdibili e low cost.

Leggi anche –> Offerta di San Valentino 2022: uno sconto da sogno con Corsica e Sardinia Ferries

Idee regalo a San Valentino per chi ama viaggiare

Fare un regalo di viaggio per San Valentino non significa necessariamente sborsare una gran quantità di denaro. Oltre al viaggio vero e proprio, tra offerte più o meno vantaggiose, avete a disposizione tante proposte interessanti, originali e low cost per far felice la persona appassionata di viaggi. Qui di seguito vi proponiamo alcune idee.

Viaggio. Partiamo dalla proposta principale, più semplice e scontata, non necessariamente costosa. Potete acquistare una vera e propria vacanza di coppia tutto compreso presso un tour operator, da regalare a sorpresa alla persona amata. Sui principali portali di viaggio trovate tanti pacchetti all inclusive, anche a prezzi convenienti. Può essere una vacanza al mare o in montagna, un weekend o un citybreak in una grande città europea. Un viaggio enogastronomico, un soggiorno alle terme o in agriturismo. Vi abbiamo già segnalato i buoni di Ryanair da regalare a San Valentino e le ultime offerte dagli agriturismi, che potete acquistare anche per il periodo successivo a San Valentino, in primavera o estate. Numerose sono anche le offerte di viaggio con le smartbox, attenzione però ai pacchetti che acquistate, non tutto sono all’altezza.

Staycation. La tendenza degli ultimi anni è la cosiddetta “staycation” ovvero la vacanza a casa o nei luoghi vicino a casa, senza pernottamento o con pernottamento breve. Per San Valentino potete organizzare una giornata speciale con pranzo in terrazza se è una bella giornata di sole e tutte le attività romantiche che non fate abitualmente. Può essere l’occasione per la gita di un giorno alla scoperta della campagna, della montagna, del mare e dei borghi e luoghi di cultura vicino a casa. Visitare quel luogo speciale vicino a voi ma che non avete mai visitato.

Terme e centri benessere. Una giornata o un breve soggiorno alle terme e spa è un’altra proposta ideale per chi ama viaggiare. Potete andare alle terme vicino casa o approfittare del weekend che precede San Valentino per una fuga d’amore. Dalle terme libere all’aperto agli stabilimenti dotati di tutti i servizi, l’Italia offre tante occasioni di viaggio e relax, anche per un solo giorno. Inoltre, i centri termali propongono pacchetti e serate speciali per le coppie.

Soggiorno in hotel. Avete sempre sognato di trascorrere una notte romantica in un hotel lussuoso ed elegante? Magari non proprio alla vostra portata? San Valentino è l’occasione giusta per concedervi un soggiorno da favola, serviti e riveriti. Tenete d’occhio le offerte degli hotel, specialmente nella località di vacanza che in questo periodo sono fuori stagione e propongono offerte imperdibili per le coppie.

Attrezzatura da viaggio. Alla persona amata che ama viaggiare potete regalare oggetti e accessori per viaggiare: borse, zaini, trolley e valigie, di ultima generazione, realizzati con materiali innovativi. Per gli appassionati della montagna trovate ancora in questo periodo gli sconti invernali sull’attrezzatura e l’abbigliamento da montagna: scarpe, giubbotti, zaini, cinture, kit e bastoncini da montagna. Per gli amanti del mare: costumi, teli mare o una più impegnativa ma sicuramente gradita tavola da surf o da sup. Da non perdere guide e libri di viaggio.

Leggi anche –> Menù San Valentino 2022: i cibi afrodisiaci dal mondo