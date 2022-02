Vacanze in Val Pusteria: cosa fare in estate

La Val Pusteria è una meta davvero straordinaria per gli amanti della montagna, che in estate riesce a regalare delle emozioni uniche. Si trova in Trentino-Alto Adige, in provincia di Bolzano, ed ospita alcune delle più suggestive località della zona. La Val Pusteria è un vero e proprio angolo di Paradiso, in cui rigenerare lo spirito e la mente, trascorrendo una vacanza all’insegna del relax, dell’avventura, del contatto pieno con la natura più incontaminata.

Bellissima in inverno, la Val Pusteria è però meta privilegiata soprattutto in estate e sono davvero tantissime le cose da vedere e le esperienze da vivere da queste parti: non si rischia di certo di annoiarsi! Vediamo allora cosa fare in estate per una vacanza indimenticabile.

# Bagno nel Laghetto di Issengo

Di hotel in Val Pusteria ce ne sono diversi, ma conviene scegliere una struttura che si trovi a Falzes. Da questo piccolo paesino, suggestivo e caratteristico, è possibile raggiungere con una breve passeggiata il bellissimo laghetto di Issengo che è balneabile e che in estate diventa una meta perfetta per rinfrescarsi. Attrezzato e ideale anche per i più piccoli, permette di trascorrere una giornata diversa facendo un bel bagno rigenerante nelle sue acque limpide. Una tappa consigliatissima nel periodo estivo!

# Giro del Lago di Braies

Quello di Braies è uno dei laghi di montagna più belli e caratteristici e si trova proprio in Val Pusteria. Sarebbe un vero peccano non approfittarne per ammirarlo in tutto il suo splendore. In questo caso parliamo di un lago alpino non balneabile, ma il problema non si pone visto che si l’acqua sarebbe davvero gelida, anche in estate. Vale comunque la pena andare a fare un giro al Lago di Braies, perché offre uno spettacolo davvero unico. Nelle sue acque si specchiano infatti le Dolomiti ed è possibile scattare delle fotografie da cartolina. Vale inoltre la pena fare il giro del lago a piedi, immersi nella natura incontaminata e circondati da un paesaggio magico.

# Ammirare le piramidi di terra di Plata

Assolutamente imperdibili sono anche le straordinarie piramidi di Plata, che si trovano nel comune di Perca e che si possono raggiungere facilmente da Falzes. Sono delle piramidi di terra dal fascino unico: un vero e proprio monumento naturale che si è formato in seguito ad una frana avvenuta nel 1882. Questa è una tappa imperdibile, soprattutto per le famiglie con bambini al seguito: i più piccoli rimangono infatti sempre affascinati dalle piramidi di Plata ed è anche l’occasione per fare due passi nella natura, ammirando un paesaggio incantato.

# Escursione sulle Dolomiti

Durante una vacanza estiva in Val Pusteria non può infine mancare un’escursione sulle Dolomiti, che svettano tutto intorno. Gli itinerari sono moltissimi, adatti per tutte le età e di varie difficoltà; dunque, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per gli amanti del trekking, questa è un’esperienza obbligatoria ma anche per tutti coloro che vogliono raggiungere una cima ed ammirare un panorama mozzafiato che non sempre si ha l’occasione di vedere: l’emozione è garantita!