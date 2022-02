San Valentino 2022: i ristoranti di lusso per una cena indimenticabile

I ristoranti di lusso per San Valentino dove festeggiare la giornata dedicata all’amore. La nostra scelta da cui prendere spunto.

San Valentino al ristorante è un grande classico! Celebrare la giornata degli innamorati a cena fuori è sempre una scelta che rende contenti tutti. Davanti ad un buon piatto e un’ottima bottiglia di vino tutte le tensioni e lo stress sembrano sparire e l’amore, sopito dalla routine e dalla quotidianità, torna con vigore. Ma parliamoci chiaro, sebbene le trattorie o i ristorantini low cost siano sempre una delizia, per la festa di San Valentino un ristorante di lusso potremmo anche concendercelo. Non vi pare? Magari non abbiamo tempo per volare nel ristorante della Torre Eiffel, ma in Italia ristoranti stellati o di gran classe per una cena indimenticabile ne abbiamo tantissimi.

Cena elegante per San Valentino 2022: i migliori ristoranti

Vediamo allora insieme quei ristoranti che, secondo noi, sono eleganti e di lusso quindi perfetti per un San Valentino all’insegna del romanticismo a 5 stelle.

Villa Crespi, Lago D’Orta : dimenticate il fatto che sia una location per San Valentino super pop perché è dell’acclamato chef di Masterchef Antonino Cannavacciuolo. Questo ristorante, con annesso resort e spa, è perfetto per giurarsi amore eterno il 14 febbraio. Piatti meravigliosi e una cornice romantica al 100% vi aspettano.

: dimenticate il fatto che sia una super pop perché è dell’acclamato chef di Masterchef Antonino Cannavacciuolo. Questo ristorante, con annesso resort e spa, è perfetto per giurarsi amore eterno il 14 febbraio. Piatti meravigliosi e una cornice romantica al 100% vi aspettano. Joia, Milano : se siete vegetariani , vegani o volete provare una cena diversa per San Valentino 2022, questo ristorante del famoso chef Pietro Leemann è perfetto. Ogni piatto e ricco di colore e di sapore, racchiudendo in ogni boccone la meravigliosa filosofia del progetto che ci vuole in pace e in sintonia con tutto il pianeta.

: se siete , o volete provare una cena diversa per San Valentino 2022, questo ristorante del famoso chef è perfetto. Ogni piatto e ricco di colore e di sapore, racchiudendo in ogni boccone la meravigliosa filosofia del progetto che ci vuole in pace e in sintonia con tutto il pianeta. Rear Restaurant, Nola : ci spostiamo in Campania per una cucina moderna che non si ferma davanti a nessuna definizione, spaziando dal crudo di pesce alla carne alla brace. Premiato con una stella Michelin celebrare qui San Valentino è una soluzione perfetta per assecondare i gusti di tutti.

: ci spostiamo in Campania per una cucina moderna che non si ferma davanti a nessuna definizione, spaziando dal crudo di pesce alla carne alla brace. Premiato con una è una soluzione perfetta per assecondare i gusti di tutti. AALTO, Milano: perché non celebrare San Valentino 2022 con una cena al sushi? Questo ristorante è considerato dalla Guida Michelin come uno dei migliori nel suo genere. All’interno troviamo lo chef Takeshi Iwai che segue pedissequamente la filosofia del fondatore Claudio Liu che vuole una cucina libera dalle definizioni.

Che ne dite? Vi abbiamo invogliato a prenotare una cena romantica e di lusso per San Valentino 2022?