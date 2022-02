I 3 posti più romantici di Napoli dove andare a San Valentino

Se vi trovate a Napoli nel giorno di San Valentino, ci sono 3 posti in particolare che sono davvero romantici. Scoprite quali sono e dove andare con il vostro partner nel giorno più sdolcinato dell’anno.

L’amore è una delle caratteristiche che muove il centro di Napoli: una città piena di contraddizioni ma forse una delle più romantiche d’Italia.

Se state cercando delle idee carine per San Valentino, non potete non prendere in considerazione la capitale partenopea, che vi riserverà tantissime sorprese e vi farà vivere una giornata romantica con il vostro partner. Ecco i 3 posti più romantici che abbiamo scelto e vi consigliamo.

I 3 posti più romantici di Napoli

Napoli è una città che vi conquisterà, che vi stupirà con la sua bellezza, il suo misticismo e i suoi misteri. Questa città è anche considerata una delle mete più romantiche per trascorrere San Valentino in Italia.

Napoli è una città senza tempo e ogni angolo è ricco di storia, poesia, tradizione, racconti popolari e superstizioni. Ma la capitale campana è anche uno stato d’animo che vi avvolgerà e vi accompagnerà attraverso i suoi vicoli e quartieri. Ma scopriamo insieme quali sono i tre posti imperdibili per San Valentino proprio qui.

Castel dell’Ovo e il Borgo Marinari

Il primo posto che vi consigliamo da vedere con il proprio partner è Castel Dell’Ovo, che sorge sulla minuscola isola vulcanica di Megaride, vicino al lungomare di Napoli. È la fortificazione più famosa della città ed è un luogo magico, tra terra e mare.

Dalla terrazza in cima potrete godere di un panorama mozzafiato sul golfo, magari al tramonto che rende ancora più bella l’atmosfera. Inoltre, vicino alla fortezza si trova il Borgo dei Marinari, un minuscolo borghetto che offre alle coppie passeggiate romantiche, soprattutto la sera, con il profumo del mare nell’aria e Castel dell’Ovo ai suoi piedi.

Piazzale di San Martino

Il secondo luogo che consigliamo per San Valentino a Napoli è per chi ama godere delle viste panoramiche insieme alla persona che ama: il Piazzale di San Martino.

Nel giorno di San Valentino qui potrete sorprendere il vostro partner: basta sedersi su una panchina, magari con una dolce sfogliatella, e godersi la vista, abbracciati e con la voglia di abbracciare completamente l’atmosfera della città.

Da qui si può ammirare l’intero lungomare, da Santa Lucia a Posillipo, lungo il porto, il Maschio Angioino, e il Vesuvio, fino all’isola di Capri.

Palazzo Donn’Anna

La spiaggia dove si trova l’ultimo luogo che vi consigliamo non è molto conosciuta dai turisti: si tratta di Palazzo Donn’Anna, una vera gemma del lungomare napoletano.

Palazzo Donn’Anna si trova a Posillipo, si staglia sul mare imponente, circondato dal mare e da fiori e piante. Questo palazzo è avvolto dal mistero: sembra, infatti, che al suo interno siano stati rinchiusi i numerosi amanti della regina in passato. Il Palazzo, quindi, ha una storia un po’ triste e misteriosa, ma è davvero romantico.

Non perdete una passeggiata su questa spiaggia, non ve ne pentirete.

