6 idee regalo originali per gli amanti della birra

Gli amanti della birra in Italia sono sempre di più e con l’esplosione dei birrifici artigianali nel nostro Paese sono aumentati ulteriormente. Non è dunque difficile avere un amico con la predilezione per il luppolo e sono diverse le idee regalo perfette per coloro che hanno questa passione. Vediamo insieme quali sono le più originali ed apprezzate dagli amanti della birra.

#1 Weekend in un hotel con birrificio

Un weekend presso un hotel con birrificio è senza dubbio il regalo che tutti gli appassionati di luppolo sperano di ricevere prima o poi. Si tratta infatti di un’esperienza unica, che consente di scoprire tutti i segreti della produzione della birra, parlare direttamente con i mastri birrai ed approfittarne anche per una degustazione in grande stile. Se il vostro lui è un grande appassionato di birra, potete approfittarne per regalargli un fine settimana ed accompagnarlo per una vacanza rilassante e frizzante.

#2 Box degustazione di birre artigianali

Un altro regalo che certamente sarà apprezzato da un amante della birra è un bel box degustazione, con varie etichette possibilmente artigianali tutte da provare. In commercio se ne trovano ormai di diversi, dunque basta fare una rapida ricerca online per trovare il box perfetto. L’importante è sceglierne uno che contenga tipologie differenti, in modo che il festeggiato abbia la possibilità di sperimentare senza annoiarsi mai.

#3 Kit per fare la birra

Se al vostro amico non piace solo bere la birra ma vi ha detto che il suo sogno sarebbe quello di diventare un esperto, allora perché non regalargli tutto il necessario per farla direttamente in casa? I kit per preparare la birra si trovano facilmente in commercio e non hanno costi esagerati: contengono tutto l’occorrente per iniziare e fare le prime sperimentazioni. Si tratta dunque di una bella idea regalo, sicuramente originale ed utile.

#4 Dispenser di birra refrigerante

Un altro regalo utile per gli appassionati di birra è il dispenser refrigerante, perfetto per le feste e per gli eventi in casa. Basta infatti riempirlo ed il gioco è fatto: si può spillare direttamente la birra, che rimane bella fresca per diverse ore. Anche in questo caso si possono trovare diversi modelli in commercio ed i costi non sono esagerati, ma l’effetto sorpresa è assicurato.

#5 Biglietti per l’Oktoberfest

Un’altra bella idea regalo per gli amanti della birra sono i biglietti per l’Oktoberfest, la festa per eccellenza dedicata al luppolo! Per via del Covid l’Oktoberfest era stata cancellata ma adesso è stato ripristinato dunque si possono acquistare i biglietti anche online. Bisogna però considerare che questa festa solitamente si tiene verso la metà di settembre; dunque, vale la pena regalare i biglietti solo a chi può effettivamente partecipare.

#6 Bicchieri da degustazione

Un’idea non tanto originale ma comunque da prendere in considerazione se si intende fare un pensierino e non si può spendere troppo, sono anche i classici bicchieri da degustazione. Sono sempre apprezzati da coloro che amano la birra, perché anche questa è una bevanda che deve essere gustata nel modo giusto e gli intenditori lo sanno bene!