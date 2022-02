Una Regione cambierà colore lunedì 7 febbraio, passando dal giallo all’arancione. Ecco cosa succederà.

Sebbene in flessione, con i contagi in calo ma non i decessi, la pandemia di Covid-19 in Italia porterà a un nuovo cambio di colore lunedì prossimo.

Una Regione cambierà colore lunedì 7 febbraio

Era a rischio zona arancione già da diverse settimane ma aveva sempre evitato il cambio di colore per pochissimo. Stiamo parlando della Regione Marche, dove il tasso di positività a metà gennaio aveva superato il 40%, ben sopra la media nazionale. I ricoveri in terapia intensiva sono stati sempre elevati nell’ultimo mese, sopra la soglia della zona arancione, il 20% del tasso di occupazione, mentre quelli in area medica erano sempre poco sotto la soglia critica del 30%. Questo ha impedito il cambio di colore, lasciando le Marche in zona gialla dal 20 dicembre.

Ora il cambio di colore arriva nel momento in cui l’epidemia di Covid è in calo, anche se i ricoveri ospedalieri rimangono elevati e l’ultimo incremento in area medica ha spinto la Regione in zona arancione. Le Marche cambieranno colore lunedì 7 febbraio. È attesa la pubblicazione dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che arriverà a breve. Mentre la Regione è stata già informata.

Non sono previsti altri cambi di colore lunedì prossimo. Così come nessuna Regione aveva cambiato colore nell’ultimo lunedì.

L’ultimo cambio di colore era stato lunedì 24 gennaio, con due nuove Regioni in zona gialla, Puglia e Sardegna, e quattro in zona arancione, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.