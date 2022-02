Scopri il Lazio grazie a queste App: puoi farlo comodamente da casa

La tecnologia continua a venirci in soccorso: in questo caso lo fa con la regione Lazio. Ecco le app consigliate per conoscere questa terra.

Per conoscere una regione a volta basta poco, soprattutto grazie all’era che stiamo vivendo. Il digitale infatti non ha solo preso spazio, ma ha semplificato molte attività che prima ci levavano forze ed energie. In questo caso, mi piacerebbe parlare di alcune applicazioni per smartphone che facilitano la vita a quelli che vogliono scoprire la regione Lazio.

Scoprire il Lazio non è mai stato così facile

Siamo qui perchè amiamo viaggiare -quando si può- e ci piace scoprire pezzetti della nostra nazione e non solo. Se prima per esplorare la terra ci volevano risorse tempo e denaro, oggi la tecnologia ci soccorre (per fortuna).

Fatta questa piccola ma doverosa premessa, continua a leggere e tieniti aggiornato sulle novità in fatto di applicazioni per scoprire nuove fette di territorio.

Se parliamo del Lazio non possiamo prescindere da quelle app dedicate alla città Eterna. Appare naturale quando pensiamo alla regione Lazio di approfittarne per visitare l’enorme patrimonio che una città come Roma conserva.

App per i musei di Roma

MiC Roma: è un’applicazione che possiede al suo interno moltissime notizie su tutti i 20 musei civici romani. Ma ci sono anche applicazioni fatte esclusivamente per alcuni di questi musei come i Musei Capitolini, Mercati di Traiano o Museo dell’Ara Pacis.

Esplorazione della città

Su Google Play possiamo trovare l’applicazione ROMA – Guida, mappe, visite guidate ed hotel, è stata scaricata da oltre 50.000 persone e consente una vera e propria esplorazione personalizzata. Non solo mappe ma possiamo creare degli itinerari su misura oltre che ascoltare la storia dei monumenti più importanti della città.

Mezzi di trasporto

Per i mezzi di trasporto nella capitale abbiamo Probus Roma, applicazione che permette la posizione di oltre 8mila fermate, calcolando percorsi efficienti per raggiungere le nostre mete. Per chi arriva dal’aereoporto è consigliabile scaricare Rome Airports, è la piattaforma ufficiale degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Offre una mappa dell’aeroporto e informazioni sui parcheggi e sui negozi, oltre che i collegamenti più pratici.

Oltre Roma: la regione Lazio

Lo diciamo sempre: il Lazio non è solo Roma. Per visitare questa regione meravigliosa il cerchio si stringe quando si parla di applicazioni dedicate. Per questo motivo voglio anche consigliare delle pagine social che fanno un grandissimo lavoro in tal senso: Visit Lazio e surprisinglazio. Ci sono anche siti dedicati come Lazio Nascosto, che tratta di borghi poco noti di tutta la regione.

Per quanto riguarda delle vere e proprie app segnaliamo laziocult, che è stata sviluppata dalla Regione Lazio e si dedica a vari istituti culturali oltre che consentire ricerche tramite mappa.

Poi abbiamo Lazio Travel & Explore, Offline Tourist Guide indicata per chi conosce l’inglese e non vuole consumate i dati del cellulare. Divide le attività e i posti da visitare in categorie semplificare la navigazione e consente di fruire di mappe e ultime news.

In ultimo abbiamo Borghi del Lazio: applicaizone che si dedica ai Comuni dei Castelli Romani, è un modo utile per esplorare i borghi meno noti. Possiamo trovare informazioni su cosa visitare, dove pernottare e mangiare. Per chi vuole percorrere tratti a piedi, ci sono mappe di diversi sentieri.