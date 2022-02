Festival di Sanremo 2022, non solo Ariston: i luoghi storici della kermesse

Il Festival di Sanremo 2022 è iniziato e, come sempre, si svolge nella cornice del Teatro Ariston. Ma non è sempre stato così. Scopriamo i luoghi cult del Festival.

Chi ama il Festival di Sanremo starà seguendo con grande interesse la kermesse. Le curiosità sui luoghi emblematici per la storia di questa importante manifestazione sono molti. Del resto non sempre la gara si è svolta all’interno del Teatro Ariston. Scopriamo allora insieme tutto il possibile sulle location storiche che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo 2022.

Quali sono i luoghi cult del Festival di Sanremo?

Il Festival di Sanremo è una kermesse che da sempre attira moltissimi cantanti, turisti, curiosi, giornalisti… che vogliono seguire in prima persona le avventure dei cantanti in gara e cercare anche di farsi fare un autografo. Ecco allora che il luogo migliore dove appostarsi per cercare di farsi fare un autografo sicuramente a oggi è il teatro Ariston, dove si svolge la kermesse. Ma come abbiamo detto un tempo il festival della canzone italiana si svolgeva nel Casinò Municipale di Sanremo.

Perché il Festival di Sanremo si iniziò a fare al Casinò?

La decisione di far svolgere proprio qui questa importante manifestazione era legata ad una voglia di rinascita e di nuova vita che si voleva dare proprio al casinò. All’interno c’è infatti un teatro bellissimo che oggi viene utilizzato essenzialmente per le conferenze stampa di apertura e chiusura della kermesse. Ma che una volta invece era proprio sede della manifestazione. Se, infatti un tempo il casinò era considerata una zona dove si giocava veramente d’azzardo, intorno agli anni e 50 si era deciso di cambiare un po’ il volto delle Casinò e di farlo tornare agli antichi splendori. Quindi largo a feste e intrattenimento, cene di gala e anche al Festival di Sanremo.

Il Festival si sposta al Teatro Ariston

Con gli anni poi, anche per una questione di spazi e capienza visto il grande successo del Festival, si è deciso di trasferire il tutto al teatro Ariston dove oggi ha sede il Festival di Sanremo 2022. I due luoghi storici quindi legati al Festival della canzone italiana sono proprio questi: il teatro del casinò di Municipale di Sanremo e il teatro Ariston. Entrambi si trovano nel cuore della città Ligure a pochi passi l’uno dall’altro, collegati da una via pedonale via Matteotti che luogo centrale anche dello shopping per tutti i turisti.