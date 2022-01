San Valentino 2022 nelle ville del FAI: le proposte romantiche per una serata speciale.

Ci stiamo avvicinando a San Valentino e fioccano le proposte per celebrare la festa degli innamorati. Quest’anno il 14 febbraio sarà un lunedì. Molti festeggeranno nel weekend precedente o partiranno per una fuga d’amore, allungando il finesettimana. Diverse iniziative, comunque, sono in programma anche per lunedì.

Tra queste segnaliamo le serate in villa organizzate dal FAI – Fondo ambiente italiano. Sono proposte visite guidate con cena in alcuni dei luoghi più belli, suggestivi e romantici del FAI. Ecco tutto quello che dovete sapere.

San Valentino 2022 nelle ville del FAI: dove andare e quando

Se stare ancora cercando l’idea per festeggiare San Valentino dovete prendere in considerazione le proposte del FAI: trascorrere una serata romantica in una delle ville gestite dal Fondo ambiente italiano. Luoghi suggestivi e romantici, pieni di bellezza, tra arredi di lusso, parchi e giardini sontuosi, storia, tradizioni e leggende.

In occasione della festa degli innamorati, per lunedì 14 febbraio il FAI propone delle serate in alcune delle sue ville con visita guidata e cena romantica per coppie.

San Valentino in Villa è la proposta rivolta agli innamorati per una serata a Villa dei Vescovi, sui Colli Euganei, a Torreglia, in provincia di Padova. La villa è una delle più importanti del Veneto ed è un Bene del FAI. Per la serata di San Valentino è organizzata una visita guidata alla villa con cena per due a lume di candela al bistrot. Il menù propone specialità gastronomiche venete e dei Colli Euganei. L’ingresso, con visita guidata e cena, è dalle 19.30. Il prezzo è di 100 euro a persona. Per informazioni: fondoambiente.it/eventi/san-valentino-in-villa-11894

L’altra proposta da non perdere è San Valentino a Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno, in provincia di Varese, nei pressi del Lago Maggiore. Anche questo evento propone la visita guidata seguita da cena romantica. L’apertura della villa è per le ore 19.00, con la visita guidata che porterà i partecipanti alla scoperta delle sale settecentesche della dimora. Quindi alle 20.30 seguirà la cena nel ristorante della villa, “I Rustici”. Il costo è di 15 euro per l’accesso alla villa con la visita guidata (5 euro per i soci FAI) e di 40 euro per la cena. Per info: fondoambiente.it/eventi/san-valentino-a-villa-bozzolo

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione e occorre il Green pass rafforzato.