Una delle Big in gara a Sanremo 2022 è Elisa, una delle cantanti più attese alla kermesse canora. Ma sapete dove vive? Ve lo sveliamo noi.

Questa settimana sarà tutta dedicata a Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio. Tanti i protagonisti, tra cui una delle più amate è Elisa, che è attesissima sul palco dell’Ariston.

Tra le tante curiosità riferite alla cantante, molti vogliono sapere dove vive e com’è la casa della cantante triestina. Ecco quello che sappiamo sulla sua abitazione.

Dove vive Elisa, una delle cantanti più amate di Sanremo

Elisa Toffoli è una cantante, compositrice, polistrumentalista e produttrice italiana, una delle più amate nel nostro Paese. Quest’anno, per la gioia di tutti i suoi fan, torna a Sanremo dopo ben 21 anni, portando un nuovissimo brano che a quanto si dice stupirà tutti.

La cantante, nata a Trieste nel Dicembre del 1977, ha alle spalle più di vent’anni di sfavillante carriera. Friulana di nascita, Elisa vive da tempo a Milano, la città scelta da molti artisti prima di lei.

Dai dettagli che la cantante mostra spesso su Instagram, l’appartamento dove vive con la sua famiglia è molto grande e si sviluppa su due piani collegati tra loro da una scala a semi chiocciola in marmo. Insieme al marito Andrea e ai figli Emme Cecile e Sebastian, è molto ampio e permette a tutti loro di avere il proprio spazio.

Leggi anche: Dove abita Amadeus: ecco la casa da sogno del conduttore

Ovviamente, per due musicisti come lei e il marito, molte zone sono dedicate alla musica, come vediamo di suoi social. Lo studio di Elisa è molto spazioso: qui si trova un piccolo pianoforte e l’arredamento minimal della stanza e il calore dato dall’illuminazione fa sì che questo locale sia l’ideale per concentrarsi, per trovare ispirazione per nuove canzoni.

Una casa meravigliosa quella di Elisa, che ora si trova a Sanremo prontissima per presentare la sua nuova canzone. Tra l’altro, la cantante è anche tra i favoriti, riuscirà a salire sul podio? Staremo a vedere!