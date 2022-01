Dove andare in inverno per vedere dei borghi bellissimi e vicini all’Italia

In inverno la magia della neve rende tutto più bello. E immaginate in luoghi già stupendi cosa possa fare un soffice manto bianco: renderli spettacolari! In Italia e in Europa ci sono borghi incantevoli che in inverno diventano dei luoghi da fiaba.

A due passi da noi, facilmente raggiungibili dall’Italia dunque, ci sono tre borghi mozzafiato che sono probabilmente i borghi più belli d’Europa da vedere in inverno con la neve. Se volete rifarvi gli occhi e non temete troppo il freddo ecco i tre borghi dove andare.

I 3 borghi più belli d’Europa con la neve da vedere in inverno

Quando le temperature scendono e la neve arriva alcuni borghi diventano luoghi spettacolari dove trascorrere una vacanza. Fra Storia e Natura, fra le magnificenze del passato racchiuso in edifici e mura e le scenografie mozzafiato di alte montagne, cascate e laghi.

In Europa ci sono moltissime città e borghi bellissimi da vedere in inverno, ma ce ne sono tre che sono davvero spettacolari, si trovano a due passi dall’Italia, tutte a ridosso delle Alpi, e meritano di essere viste almeno una volta nella vita.

Hallstatt, Austria

Bled, Slovenia

Annecy, Francia

Hallstatt il borgo più bello d’Europa

Lo scettro di borgo più bello d’Europa se lo contendono in tanti, ma è indubbio che Hallastatt se lo meriti. Questo paesino di poco più di 700 abitanti ha infatti tutto per essere bellissimo. Un lago dove si affaccia, montagne imponenti e la tipica architettura alpina del 1500. Hallstatt è così bello che i cinesi ne hanno creato una copia alla periferia di Guandong.

Hallstatt è patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è immerso nella Alpi austriache, è un piccolo villaggio con la sua piazza principale, Markplatz, la chiesa con il suo pittoresco e iconico campanile e un incantevole lungo lago. Gli splendidi panorami la fanno da padrone da queste parti. Ne potrete avere uno meraviglioso dallo skywalk e dalla torre di Rudolf. E poi c’è tutto un lago da esplorare in estate e poderose montagne da discendere con gli sci in inverno.

Bled, il borgo da fiaba

Se c’è un posto in Europa che sembra uscito da un libro di fiabe quello è Bled. Ci troviamo in Slovenia in quella che negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi più visitati e fotografati. Il perché è presto detto: è bellissimo. E in inverno quando cade la neve il lago di Bled, con l’isola e il castello, diventa ancora più bello e suggestivo.

Bled si trova ad appena un’ora e mezza d’auto da Trieste ai piedi delle Alpi Giulie e si affaccia sull’omonimo lago. Al centro del lago c’è un’isola dove si trova una chiesa. Davanti su una scogliera quasi a picco sul lago si trova invece un castello medievale risalente all’nno 1000. Attualmente all’interno del Castello si trova un museo e si può visitare l’antica Cappella.

Intorno lo spettacolare panorama delle vette alpine e delle vallate dove andare a passeggiare. Non solo. Nei dintorni ci sono diversi centri termali dove potersi rilassare. In inverno spesso il lago di Bled ghiaccia diventando un’insolita e spettacolare pista da pattinaggio sul ghiaccio.

Annecy, la Venezia delle Alpi francesi

Definirlo borgo è sbagliato visto che Annecy conta circa 100 mila abitanti, ma le caratteristiche del suo centro ricordano molto quelle di un piccolo borgo. Ed in ogni caso è un luogo così bello e mozzafiato che va a visto a prescindere dalla definizione.

Si trova in un’ambiente montagnoso, fra il lago omonimo e la foresta del massiccio del Semnoz, ed è attraversato dal fiume Thiou. E’ una città di antichissime origini e che conserva importanti monumenti come il Palais dell’Isle risalente al XII secolo o la cattedrale di Saint Pierre del 1500.

Per gli amanti della montagna nelle vicinanze di Annecy ci sono numerosi comprensori sciistici con oltre 240 km di piste da sci, boschi per lo sci da fondo e per qualsiasi altro sport invernale. La neve ad Annecy è piuttosto frequente in inverno e rende la città ancora più bella ed incantevole.

Viaggiare in inverno vuol dire scoprire luoghi bellissimi che diventano ancora più affascinanti con la neve, come questi 3 borghi, città, più belli d’Europa e a due passi da noi.