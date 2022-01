Per quelli che sono stanchi della stagione invernale e vogliono trovare un clima più mite, dovrebbero segnarsi queste mete dove trovare il caldo a febbraio in Italia.

L’inverno è una stagione meravigliosa, ha un’atmosfera tutta sua che conferisce a certi paesaggi, borghi e città anche in Italia un fascino inarrivabile. Ma bisogna ammettere che la stagione invernale è impegnativa: il freddo, le piogge, le giornate corte. E così è naturale che poi si sogni il sole e le temperature miti. Ma dove trovare in pieno inverno luoghi soleggiati in Italia? Se non sopportate più il freddo ecco dove andare in Italia a febbraio per trovare un po’ di sole.

Trovare il sole durante l’inverno in Italia: dove andare

Non dobbiamo farcene una colpa, è naturale cercare un clima più mite rispetto al rigido inverno. Se si ha la possibilità basta andare dall’altra parte del mondo per trovare l’estate, ma basta anche andare in qualche paradiso tropicale. Restando più vicini ci sono le Canarie, le isole dell’eterna primavera, o la Spagna con l’Andalusia.

Ma se vogliamo qualcosa a portata di mano qui da noi, siete nel posto giusto. Ecco infatti 5 località in Italia dove l’inverno è meno freddo e addirittura soleggiato. A farla da padrone in questa top five dove trovare il sole in inverno in Italia è ovviamente il Sud Italia, ma anche Roma può darvi qualche piacevole sorpresa.

Siracusa

Salerno

Cosenza

Sassari

Roma

Siracusa, la Sicilia è una garanzia di sole

Il primo luogo che consigliamo in Italia per fuggire dal freddo dell’inverno è la Sicilia. Il clima in quest’isola è piuttosto mite anche in pieno inverno, soprattutto sulla zona costiera meridionale. La città più calda della Sicilia e d’Italia è Siracusa. Lo è in estate e lo è inverno quando le massime solitamente si assestano sui 15/17 gradi. Niente male, vero? Una città bellissima con la spettacolare isola di Ortigia, uno scrigno di tesori.

D’altronde la Sicilia è molto influenzata dall’Alta Pressione africana e risente molto dei venti caldi che soffiano nel basso mediterraneo. Le piogge in inverno possono capitare anche con una certa frequenza, ma se siete fortunati potreste ritrovarvi in spiaggia a godere del sole in pieno febbraio.

Salerno, la città del sole anche in inverno

Spostiamoci nella regione Campania che se è vero che è più esposta alle correnti fredde che arrivano dal Nord Europa è graziata dai miti venti del Mediterraneo. In inverno le città sulla costa, Napoli inclusa, godono di un clima tutto sommato piuttosto mite.

Fra tutte la più calda è Salerno dove la temperatura a febbraio può arrivare spesso a toccare i 17°. Questa città vanta un panorama incredibile, un centro storico delizioso, molti monumenti naturali da visitare, oltre che tutta la sua storia e cultura.

Cosenza, tra clima mite e bellezze storiche

Fra le 5 città più calde dove andare a febbraio in Italia c’è ancora un’altra città del Sud. Questa volta siamo in Calabria, regione che vanta diversi climi: dal freddo della Sila al caldo della costa. La città più calda della Calabria è Cosenza dove di media la temperature minima a febbraio non scende mai sotto i 9.8 °C. Il posto perfetto per staccare la spina e immergersi dentro una paese ricco di storia e di bellezze, in particolare è consigliato visitare il centro storico: una vera e propria chicca.

Sassari, l’ideale per fuggire dal freddo

Quando si dice Sardegna si pensa alla meta per eccellenza dell’estate, invece la Sardegna sa regalare giornate meravigliose anche in inverno. Intanto dal punto di vista meteorologico è una delle regioni più calde d’Italia.

La più mite della città sarde è Sassari: qui il clima è particolarmente dolce, anche in pieno inverno. La temperatura varia tra i 18°C e gli 11°C . Visitarla non è solo una piacevole fuga per chi non sopporta più il freddo, ci sono molte attrattive e monumenti da scoprire. E spiagge da visitare e dove crogiolarsi al timido sole di febbraio.

Roma, la città che schiva il freddo

Il clima di Roma è davvero eccezionale grazie alla sua particolare posizione geografica, graziata dal Ponentino in piena estate che rinfresca e protetta dai monti in pieno inverno. Certo, non manca il freddo intenso a Roma in inverno con minime che possono anche raggiungere lo zero, ma sarete sorpresi dalle giornate soleggiate e dalle temperature per lo più miti.

Le temperature massime a febbraio si attestano mediamente intorno ai 12/14 gradi e se al mattino presto e alla sera le temperature sensibilmente scendono, un bel pranzetto all’aperto sotto il sole della Città Eterna anche in pieno febbraio è per lo più assicurato.

Cercare il caldo durante l’inverno non è semplicemente per la ricerca di quello che ci manca, è un gesto che nasce come istintivo. E perfino in Italia possiamo trovare luoghi dove l’inverno è più caldo: un modo per staccare non solo dallo stress di tutti i giorni ma prenderci una pausa anche dalla stagione invernale.