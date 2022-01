Le città del mondo visitare nel 2022: le mete più amate, segnalate dagli utenti di Tripadvisor.

È il momento di organizzare i viaggi per l’anno 2022 e per avere qualche suggerimento sui luoghi da visitare, quelli più belli e di tendenza, non c’è niente di meglio che consultare le classifiche e gli elenchi delle mete top che ci arrivano dai media specializzati.

Tra i consigli sulle tendenze per il nuovo anno, i più seguiti sono quelli di Tripadvisor, portale specializzato nelle recensioni su mete di viaggio, locali e attrazioni. Ogni anno Tripadvisor pubblica i suoi “Travellers’ Choice Awards“, le classifiche sui migliori luoghi da visitare durante quell’anno.

Via abbiamo già segnalato la classifica generale delle mete migliori per il 2022, scelte dagli utenti del portale. Qui, invece, vi proponiamo le migliori città da visitare quest’anno, sempre secondo Tripadvisor. Ecco dove andare, le città top nel mondo.

Le città del mondo visitare nel 2022: le mete più amate

Gli utenti di Triadvisor amanti dei viaggi alla scoperta delle città del mondo hanno indicato le loro mete preferite, che il portale ha raccolto nella classifica dei “Travellers’ Choice Awards 2022”.

Di seguito vi proponiamo la top 10 delle città del mondo da visitare nel 2022. Ecco dove andare, le mete più belle e di tendenza per il nuovo anno. C’è anche l’Italia.

1. Dubai, Emirati Arabi Uniti

La città degli Emirati Arabi Uniti è diventata negli ultimi anni una meta top del turismo mondiale. Le sue attrazioni, come il grattacielo Burj Khalifa, il più alto al mondo, finora, i resrot sul mare e lo shopping fanno di Dubai una meta irresistibile, tappa anche della navi da crociera.

2. Londra, Regno Unito

La città del Big Ben è un’altra meta molto amata, nonostante la Brexit che ora impone anche ai turisti europei di viaggiare con il passaporto. Londra, comunque, non ha perso il suo fascino tra antico e innovazione. Nel 2022, poi, si celebra il Giubileo di Platino per i 20 del regno di Elisabetta II. Un motivo in più per visitare la capitale della Gran Bretagna.

3. Roma, Italia

Al terzo gradino del podio della classifica di Tripadvisor sulle città migliori al mondo da vistare nel 2022 troviamo Roma. La Città Eterna è sempre bellissima e una meta molto amata dai turisti di tutto il mondo. Quest’anno, poi, è anche al primo posto delle mete migliori al mondo per il cibo.

4. Istanbul, Turchia

Il fascino di Istanbul, tra Europa e Asia, è irresistibile. Nonostante la situazione delicata della Turchia negli ultimi anni, la città sul Bosforo, così ricca di storia e cultura, è una meta imperdibile per tanti viaggiatori.

5. Parigi, Francia

Al quinto posto troviamo Parigi. La Ville Lumière è un altro classico irrinunciabile e dopo due anni di pandemia il desiderio di tornare a visitare le grandi città è più vivo che mai. L’auspicio è anche quello del ritorno dei turisti nelle capitali, che più hanno sofferto le restrizioni ai viaggi.

6. Barcellona, Spagna

Discorso analogo può farsi per Barcellona, la capitale della Catalogna dopo l’insofferenza degli anni precedenti per l’eccesso del turismo di massa ora aspetta il grande ritorno dei visitatori, con la sua ampia offerta di cultura e divertimento.

7. Marrakech, Marocco

Tra le mete esotiche vicine a casa nostra, e facilmente raggiungibili con i voli low cost, troviamo Marrakech. Tutto il fascino del Marocco racchiuso in questa città antica, dalla storia millenaria e con la sua Medina riconosciuta Patrimonio dell’Umanità. I colori, sapori e profumi regalano un viaggio multisensoriale.

8. Madrid, Spagna

Nella top 10 delle migliori città da visitare nel 2022 troviamo ancora la Spagna. Questa volta con la splendida Madrid. Le sue enormi piazze e i palazzi imponenti ci raccontano la grande storia di un Paese che un tempo era una potenza mondiale.

9. Il Cairo, Egitto

I viaggiatori di Tripadvisor hanno amano molto l’Egitto e la sua capitale, Il Cairo. La città, infatti, era già nella classifica generale delle mete migliori al mondo nel 2022, al secondo posto.

10. Nuova Delhi, India

Chiude al decimo posto Nuova Delhi la città dell’India amata per la sua storia, la cultura ma anche le attrazioni per il divertimento. Un’altra destinazione da riscoprire quando la pandemia avrà allentato la sua presa e si potrà tornare a viaggiare con più tranquillità.

Il resto della classifica vede Singapore all’11° posto, Edimburgo 12°, Firenze 13°, Jaipur i India 14°, Abu Dhabi 15°.