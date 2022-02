È il momento giusto per visitare l’Irlanda: ecco cosa devi vedere

I motivi per visitare l’Irlanda sono tantissimi, soprattutto in questo periodo dell’anno. Scopri le 3 cose che devi assolutamente vedere.

L’Irlanda è un’isola non molto grande ma che racchiude al suo interno una miscellanea di meraviglie storiche e naturali. Questo 2022 potrebbe essere il momento ideale per visitare questa terra. Se negli ultimi anno abbiamo giustamente dovuto rinunciare a tantissimi viaggi e destinazioni, devi sapere che per visitare questa terra qualcosa è cambiato, sono state infatti rimosse la maggior parte delle restrizioni dovute alla Pandemia.

L’Irlanda è un paese magico: ecco i posti migliori da vedere

Come anticipato, il momento è propizio per visitare questo Paese perchè dal 19 gennaio 2022 sono state eliminate la maggior parte delle restrizioni negli spazi pubblici. Tuttavia, resta l’obbligo di portare la mascherina in alcuni casi, ad esempio sui mezzi pubblici, compresi i taxi e nelle stazioni e aeroporti. Nei negozi al dettaglio e nei centri commerciali, negli uffici pubblici, nelle banche e uffici postali oltre che musei, biblioteche. Inoltre per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico nei bar, pub e ristoranti. Detto questo vediamo i posti che dovremmo assolutamente da visitare.

Dublino, tra storia e turismo

Prima tra tutte sicuramente c’è la capitale, la quale è anche la città che domina a livello turistico e culturale tutta l’isola. È una città che custodisce al suo interno quasi 2000 anni di storia e ed è stata un punto di riferimento anche artistico. Ha visto autori come James Joyce, Oscar Wilde e William Butler Yeats. Non potete non visitare il Trinity College, il Dublin Castle, la St. Patrick Cathedral e il National Museum of Ireland oltre che la nota fabbrica della Guinness.

Galway, la città giovane

Da una città storica passiamo a una decisamente giovane, ricca di pub e festival dove poter ascoltare la musica tradizionale irlandese, è un luogo che crea sicuramente molto divertimento e rilassatezza. Se questo non dovesse bastare, c’è anche un versante più naturalistico: Connemara.

Il selciato del gigante

L’Irlanda è famosa per le bellezze naturalistiche, in particolare citiamo quella nella zona dell’Irlanda del Nord, è lo spazio dove si può ammirare la Giant Causeway, il Selciato del gigante. È di fatto una formazione fatta in roccia di basalto che è nata da più di 40.000 colonne esagonali. Quest’opera nel corso degli anni ha mosso racconti e storie, motivi per i quali è chiamata in questo modo, anche se nasce da un’eruzione vulcanica, porta dietro di sé tutta la suggestione e il folckrore di quelle storie.

Regole Covid-19

Per coloro che hanno superato i 12 anni occorre compilare il modulo di localizzazione prima della partenza, esibire un certificato che dichiari che il soggetto ha completato il ciclo vaccinale o la guarigione da COVID-19 nei 6 mesi che anticipano l’ingresso in Irlanda. Se non si è in possesso di uno dei certificati occorre avere la prova di un risultato negativo di un test RT-PCR in lingua inglese fatto 72 ore prima rispetto l’arrivo. Coloro che vengono dall’Irlanda del Nord, i quali non hanno visitato altri Paesi negli ultimi 14 giorni non sono obbligati a questo iter. Tuttavia coloro che arrivano in Irlanda non devono procedere con una quarantena. Consiglio in ogni caso, data la situazione pandemica in continuo mutamento di consultare e tenersi aggiornati delle situazioni per ogni singolo stato, prima di intraprendere il viaggio.