Tre curiosità sul Palazzo del Quirinale: dal numero delle stanze, passando per la storia di chi lo ha abitato, arrivando ai segreti delle bandiere.

Tutto il popolo italiano in questi giorni e settimane sta guardando con apprensione al Palazzo del Quirinale, in attesa di scoprire chi sarà eletto come nuovo Presidente della Repubblica.

Tutto è ancora sospeso, in un limbo di incertezze e in un dedalo di contrattazioni, consultazioni e incontri più o meno segreti che si svolgono nelle vie attorno al Quirinale. Chi succederà a Sergio Mattarella non si sa ancora, ma intanto possiamo scoprire tante interessanti curiosità sul Quirinale, la cui storia è intrecciata con quella dell’Italia.

Cosa ospita il Quirinale? Chi ci abita oggi e in passato? La storia

Il Palazzo del Quirinale vide la poggia delle fondamenta nel 1573 e, data la sua storia, è senza dubbio uno degli edifici più importanti di Roma. Alla sua realizzazione lavorarono diversi artigiani e personalità esperte dell’epoca come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Carlo Madeno, Alessandro Specchi…

L’epoca papale

Il suo ruolo centrale nella vita della Capitale iniziò ad assumerlo con il Papa Paolo V Borghese che trasformò il palazzo in residenza stabile dei papi. Tuttavia rimase uno dei pochi luoghi legati alla curia senza simboli religiosi in vista e senza una chiesa aperta la pubblico: vi è solo la Cappella Paolina.

La storia del Quirinale fino ai giorni nostri

In epoca sabauda era conosciuto come la Reggia del Quirinale e nel 1870 divenne infatti la residenza del Re. Fu invece nel 1946, con la proclamazione della Repubblica, che divenne sede proprio dell’omonimo Presidente.

Curiosità sul Quirinale: dalle stanze, al falco passando per la prigionia di Galileo

Ora che abbiamo recuperato qualche lacuna inerente la storia del Palazzo del Quirinale è arrivato il momento di scoprire qualche conturbante curiosità su uno degli edifici simbolo dello Stato Italiano.

La prima cosa da sapere, e che forse vi lascerà senza parole, è il fatto che il Quirinale è uno dei palazzi più grandi del mondo , superando in dimensioni per venti volte la Casa Bianca.

, superando in dimensioni per venti volte la Casa Bianca. In una delle stanze si trovava uno dei tappeti più grandi del mondo . Pensate che è stato realizzato direttamente nell’ala dove è rimasto fino al 2021. Dal peso di 900 chili si è aggiudicato il primato di tappeto più grande d’Europa. Ora è stato delicatamente e non con poca fatica, rimosso per il restauro.

. Pensate che è stato realizzato direttamente nell’ala dove è rimasto fino al 2021. Dal peso di 900 chili si è aggiudicato il primato di tappeto più grande d’Europa. Ora è stato delicatamente e non con poca fatica, rimosso per il restauro. Quando vi diciamo che nel Palazzo del Quirinale si è svolta la storia del nostro Paese non scherziamo. Pensate che in una delle sue stanze, un tempo adibite a celle, venne anche imprigionato Galileo Galilei, condannato dall’Inquisizione.

Queste sono solo tre delle tante curiosità che si celano tra le stanze e nelle pagine del libro della storia del Quirinale. Ma ce ne sono tante altre, come il falcone che controlla il giardino e le bandiere che, a seconda di come sono issate, indicano se il Presidente è in sede oppure no.

Piano piano potremo conoscerle tutte, ma per ora ci bastano queste per capire che il Quirinale oggi è sede di elezioni per il Presidente della Repubblica, ma se i suoi muri potessero parlare… chissà quante cosa potrebbero raccontarci.