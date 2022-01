Dove abita Alberto Matano, una casa stratosferica a Roma

By

L’ex conduttore de La Vita in Diretta, nonché giornalista di Rai 1, Albero Matano vive in un bellissimo appartamento in una delle zone più belle di Roma.

Uno dei conduttori sulla cresta dell’onda in Rai è, sicuramente, Alberto Matano, che da qualche giorno ha annunciato il suo addio a La Vita in Diretta per intraprendere nuovi entusiasmanti progetti.

Se gli uffici di Via Teulada a Roma sono la sua seconda casa, la sua prima, invece, è bella, confortevole e adatta alla sua vita privata, sempre molto riservata. Sapete dove abita? Ve lo sveliamo noi.

La casa di Alberto Matano, ecco dove abita

Professionale, gentile e dal grande carisma, Alberto Matano è uno dei giornalisti più amati della televisione italiana, soprattutto per la conduzione de La Vita in Diretta, che purtroppo ha ammesso di dover lasciare per la prossima stagione.

Tutti suoi fan si chiedono dove vive Alberto e com’è la sua casa. Dal suo profilo social su Instagram, si intravedono spesso dei piccoli angoli del suo appartamento, che deve essere proprio bello.

Alberto Matano è un uomo molto riservato, al quale non piace ostentare, ma dalle foto che pubblica si capisce che la sua casa a Roma è davvero spettacolare ed elegante.

Alcuni scatti pubblicati a Natale hanno dimostrato la sua passione per i mobili fini ed eleganti, nonché un amore per l’arte moderna. Inoltre, sappiamo sempre dalle foto che il suo appartamento affaccia su un parco pieno di verde, visibile dal terrazzino molto confortevole e perfetto soprattutto in estate.

Insomma, un vero e proprio emblema di stile l’appartamento di Matano, che nel suo piccolo nido si rilassa dopo le tante ore lavorative, che lo tengono impegnato molto durante la settimana, ma anche nel weekend.

Ora il pubblico si chiederà dove potrà rivedere Alberto Matano in tv. Al momento, sappiamo che tornerà alla sua professione d’origine, ovvero il giornalista al Tg1, ma chissà se il futuro gli riserverà qualche altro programma tv.

