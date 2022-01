Mete migliori al mondo per il 2022: le scelte dei viaggiatori. Tutto quello che bisogna sapere.

Inizio anno, tempo di classifiche ed elenchi delle mete top da visitare durante l’anno. Anche se ancora i viaggi sono frenati dalla diffusione della pandemia, sebbene non con le limitazioni di un anno fa, possiamo e dobbiamo programmare i viaggi per i prossimi mesi, in particolare per l’estate, periodo di vacanze per la maggior parte delle persone e più tranquillo riguardo alla pandemia.

Qui vi proponiamo la nuova selezione di mete dove andare quest’anno secondo i “Travellers’ Choice Awards 2022” di Tripadvisor. Sono le mete top del 2022 scelte dagli utenti del popolarissimo portale di recensioni di viaggi.

Mete migliori al mondo per il 2022: le scelte dei viaggiatori

Tripadvisor ha pubblicato la sua classifica delle mete migliori al mondo da visitare nel 2022. La selezione viene “Travellers’ Choice Awards”, pubblicati a inizio anno e che raccolgono le preferenze degli utenti del portale di viaggi.

Scopriamo la top 10 del 2022 e le mete da sogno dove viaggiare. La classifica dei sogni.

1) Maiorca, Isole Baleari, Spagna

2) Il Cairo, Egitto

3) Rodi, Dodecaneso, Grecia

4) Tulum, Messico

5) Dubrovnik, Croazia

6) Ibiza, Isole Baleari, Spagna

7) Natal, Brasile

8) Arusha, Tanzania

9) Goreme, Turchia

10) Santorini, Grecia

Tornano più volte la Grecia e la Spagna in questa top 10 dove purtroppo non è presente l’Italia, nemmeno nel resto della classifica che comprende complessivamente 22 destinazioni.