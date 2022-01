Regno Unito: via il tampone all’arrivo per i viaggiatori vaccinati. Tutte le ultime notizie

In arrivo un nuovo allentamento delle regole di viaggio nel Regno Unito per gli arrivi dall’estero.

I viaggiatori internazionali che sono completamente vaccinati non solo non devono più sottoporsi a tampone prima della partenza, come da nuove regole introdotte il 7 gennaio, ma da febbraio non sarà più obbligatorio nemmeno il test da fare entro 48 ore dall’ingresso nel Paese, il cosiddetto “day 2 test”.

Una buona notizia per tutti i viaggiatori, che semplifica non poco gli spostamenti verso il Paese e agevola anche il turismo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Dal prossimo 11 febbraio, nel Regno Unito, non sarà più obbligatorio il day 2 test, il tampone da fare entro 2 due giorni dall’ingresso nel Paese, per tutti i viaggiatori in arrivo dall’estero che abbiano completato il ciclo vaccinale.

La semplificazione delle regole di viaggio per entrare nel Paese era stata già anticipata dal Primo Ministro Boris Johnson nella conferenza stampa dei giorni scorsi in cui aveva annunciato la fine di molte restrizioni. Tra queste il Green pass (NHS Covid pass) per discoteche e grandi eventi – mai veramente applicato – l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e la riduzione del periodo di isolamento per i positivi (da 7 a 5 giorni con tampone negativo in uscita).

Ora arriva la fine di un altro obbligo per i viaggiatori internazionali che siano completamente vaccinati. Una agevolazione importante, perché il tampone da fare entro 48 ore dall’arrivo nel Regno Unito andava prenotato prima della partenza dall’estero. Il governo aveva già semplificato questa regola, eliminando l’obbligo di tampone molecolare PCR e consentendo anche l’antigenico. Ora quest’obbligo resterà solo per i viaggiatori non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale.

Tutte le informazioni aggiornate sulle regole di viaggio sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/GBR