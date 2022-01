EasyJet: la promozione imperdibile con biglietti a 9,99 euro. Tutto quello che bisogna sapere.

State programmando un bel viaggio in aereo? Bene, non dovete assolutamente perdervi l’ultima promozione di EasyJet. La compagnia aerea low cost ha appena messo a disposizione 100.000 biglietti sui suoi voli all’incredibile tariffa di 9,99 euro, a tratta.

La promozione è partita il 24 gennaio e sarà disponibile fino al 31 gennaio. Dunque, avete una settimana di tempo per acquistare il vostro biglietto aereo a prezzo super scontato.

Leggi anche –> Ryanair lancia nuove rotte su Dublino e torna ad Alghero

EasyJet: la promozione imperdibile con biglietti a 9,99 euro

Dovete affrettarvi se volete acquistare un biglietto aereo con EasyJet all’incredibile offerta di 9,99 euro a tratta. Si tratta della promozione di fine gennaio della compagnia low cost britannica con sede in svizzera per volare a prezzi super low cost a fine inverno.

Le offerte sono per 100.000 biglietti per destinazioni in Italia e in Europa, per volare dal 1° febbraio al 31 marzo 2022. La promozione scade il 31 gennaio.

Non solo. Se temete di prenotare il vostro volo per via dell’incertezza della situazione pandemica e del rischio di dover cambiare i vostri programmi all’ultimo minuto, potete stare tranquilli perché a tutte le prenotazioni, anche quelle dei voli in promozione, si applica la “Garanzia Flex“, con possibilità di cambiare il volo prenotato fino a 2 ore prima della partenza senza dover pagare commissioni né supplementi. Al limite si dovrà pagare solo la differenza di prezzo tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo ha una tariffa più elevata. È possibile chiedere un rimborso o un voucher nel caso di cancellazione del volo.

Ulteriori informazioni sulla Garanzia Felx sul sito web di EasyJet: www.easyjet.com/it/pledge

Leggi anche –> Servizio Flex gratis da Volotea per tutte le prenotazioni fino al 31 gennaio