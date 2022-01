Disneyland Paris celebra il 30° anniversario: tutte le novità

By

Un anno speciale il 2022 per Disneyland Paris, che festeggia il 30° anniversario dalla sua apertura. Tantissimi gli eventi e le offerte per tutti gli amanti del parco, ecco tutto quello che c’è in programma.

Partono i festeggiamenti per i 30 anni di Disneyland Paris, il parco divertimenti più amato d’Europa che è pronto ad ospitare milioni di visitatori, seguendo sempre le regole per il contenimento della pandemia di Covid-19.

La magia in questo 2022 sarà sempre di più, grazie ai festeggiamenti organizzati dal parco dedicati a tutti i fan del mondo Disney. Vediamo insieme cosa è in serbo per tutti i visitatori.

Disneyland Paris compie 30 anni: ecco le novità

Era il 1992 quando il parco di Disneyland Paris aprì le porte a tutto il mondo, alla magia e alla fantasia. Quell’anno, tra l’altro, sono stati distribuiti alcuni dei più famosi titoli Disney, come Aladdin, e da lì cominciava l’avventura europea nel mondo più fantasy che ci sia.

Exclusif ! En attendant le 6 mars, suivez ce thread pour découvrir plus d’informations sur le programme des festivités du 30e Anniversaire de Disneyland Paris. #DisneylandParis30 pic.twitter.com/krxVplbASh — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 25, 2022

Tre decenni dopo, il resort ha continuato a deliziare gli ospiti mentre si espandeva con nuove storie, personaggi e avventure, inclusi franchise come Pixar, Star Wars e Marvel, diventando la destinazione turistica numero uno in Europa.

Quella per l’anniversario di Disneyland Paris sarà, quindi, un festeggiamento straordinario e irripetibile, con tante novità e tanti eventi speciali. Il 6 marzo è la data scelta ufficialmente per dare inizio alle celebrazioni, che dureranno tutto l’anno.

Le novità per i trent’anni di Disneyland Paris

Ci saranno tantissime novità nel parco di Disneyland Paris nel corso del 2022, tutte pensate per far divertire al massimo i visitatori.

Per l’occasione, lo staff del parco sta preparando un nuovissimo spettacolo diurno, che si terrà nel cuore del Parco Disneyland, con protagonisti Topolino, Minnie e gli altri personaggi classici che tutti conosciamo. Sono stati anche realizzati nuovi e scintillanti abiti che saranno presentati nella primavera 2022, uno strabiliante connubio di colori e creatività.

Torneranno, poi, alcuni classici del resort, tra cui le “Disney Stars on Parade” e “Disney Illuminations“, due degli eventi più seguiti da chi si reca nel parco. Un’altra speciale novità saranno i 9 incantevoli giardini a tema nella Central Plaza, con 30 sculture uniche che danno vita a un mondo di Personaggi Disney come mai prima d’ora.

Ovviamente, è stata realizzata anche una nuova linea di merchandising per il lancio del 30° anniversario di Disneyland Paris, che tutti potranno trovare negli shop del parco.