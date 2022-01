Volete travolgere e sconvolgere la vostra metà con un regalo per San Valentino perché non portarla a cena le Ristorante 58 nella Torre Eiffel a Parigi?

San Valentino 2022 è alle porte. Ci stiamo ancora riprendendo dai pranzi natalizi e dallo stress di trovare il regalo giusto, che già dobbiamo tuffarci in un’altra ricorrenza: la festa degli innamorati. Ma quest’anno se state pensando ad un pensiero particolare per questa giornata sappiamo noi cosa consigliarvi, un viaggio a Parigi con cena in uno dei ristoranti della Torre Eiffel. Certo, non sarà un regalo low cost, sappiatelo, ma alla fine dopo questi anni di lockdown e pandemia, forse ci possiamo concedere uno sfizio ogni tanto non vi pare?

Quali sono i ristoranti sulla Tour Eiffel?

I ristoranti dove mangiare per una cena romantica di San Valentino a Parigi sulla Torre Eiffel sono due: il 58 Tour Eiffel e il Jules Vernes, gestito dal famosissimo chef Alain Ducasse. In entrambi questi locali potete sia pranzare che cenare e vengono fatte due proposte gastronomiche differenti, anche nel prezzo. Oggi vi portiamo alla scoperta del 58 Tour Eiffel che sta per riaprire con un look completamente nuovo.

Lo chef del ristorante 58

Chiamato così perché si trova al primo piano della Torre, a 57 metri più uno di altezza, è gestito dallo chef Thierry Marx. Il nuovo chef del ristorante è definito come un vero e proprio esploratore gastronomico e per un pasto qui saprà come lasciarvi senza parole. Spazia infatti dallo street food alla cucina molecolare e nel locale della Torre Eiffel ha deciso di sperimentare una chic brasserie contemporanea e conviviale, ma resa super romantica dalla cornice mozzafiato in cui si trova.

Cosa si mangia al Restaurant 58 Tour Eiffel?

La vista, non è neanche da dirlo, è pazzesca. Completamente circondato da vetri potrete mangiare durante la vostra cena di San Valentino 2022 a Parigi ammirando il Trocadero, Palais Chaillot e anche una visuale molto particolare e unica dell’interno della Torre Eiffel.

Potrete accomodarvi sia a colazione, assaporando alcune prelibatezze tipiche di una colazione parigina, che a pranzo e a cena. A pranzo dalle 11:30 alle 16 potrete optare tra una pausa in salotto per una sosta rapida, oppure un pranzo più raffinato perfetto per San Valentino. A cena invece si aprono le porte della brasserie con un’atmosfera super chic. Finito di mangiare potrete anche fermarvi a bere un cocktail nel lounge bar fino alle 23:30.

Il prezzo? Ignoto, su Tripadvisor viene scritto che va dai 40 ai 170 euro in media.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tour Operator in France (@paris_travel_transfer_eng)

Attenzione però, il ristorante 58 della Torre Eiffel dovrebbe riaprire a breve perché è stato chiuso per lavori e per rinnovare il suo look, meglio quindi informarsi prima di prenotare.