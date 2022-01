Trentino low cost: ecco andare in settimana bianca e spendere pochissimo

Se hai voglia di partire e fare un po’ di vacanze sulla neve in Trentino: sappi che non devi spendere un capitale. Ecco dove andare.

È troppo tempo che sogni di farti una vacanza sulla neve in Trentino Alto Adige? Devi sapere che non devi spendere chissà quale cifra, basta conoscere i posti giusti e preparare le valigie per godersi i giorni sulla neve in piena spensieratezza. Di questi tempi la vacanza ha assunto un significato molto diverso rispetto a prima e il bisogno di staccare e ritagliarsi dei momenti in cui vivere in leggerezza è quasi delle necessità.

Settimana bianca in Trentino: sì, ma senza spendere una fortuna

Prima di svelarti quei posti del Trentino dove andare per trovare dei prezzi modici, ti vorrei dare qualche dritta su come risparmiare quando pianifichi le tue vacanze sulla neve. La destinazione fa una grande differenza, ma ci sono altre accortezze da adottare.

Ogni vacanza necessita di una buona dose di organizzazione, prima di tutto occorre mettere a fuoco che tipo di vacanza ci stiamo accingendo a fare: è tra amici, in famiglia, in coppia? Focalizzare gli obiettivi della vacanza è il primo passo per una buona organizzazione che punti all’economia del soggiorno.

Una seconda strategia per una vaganza low cost, è scegliere un’offerta che abbia lo skipass incluso insieme al pernottamento. Inoltre, se stiamo organizzando una vacanza con dei bambini, sarebbe perfetto trovare quelle offerte che offrono ai bambini il pernottamento gratis. Esistono infatti diversi family hotels che applicano sconti importanti ai piccoli e regalando il pernottamento a quelli che hanno meno di 3 anni. Dopo aver elencato questi modi per risparmiare arriviamo al cuore dell’articolo: i posti economici sulla neve del Trentino.

Andalo, il posto più low cost

Una della località più low cost del Trentino è Andalo, il comprensorio è quello della Paganella. I prezzi per soggiornare in questo luogo non sono alti, rispetto a posti similari. Inoltre ci sono anche diverse offerte per le famiglie e per i bambini.

Luson e San Vigilio, skipass a poco prezzo

Un secondo posto in cui potrai spendere poco in questa regione è Luson e San Vigilio, si trovano entrambi in provincia di Bolzano, nello specifico a nord del Parco naturale Puez Odle. In questa località lo skipass giornaliero costa 20 euro. Luson è uno di quei posti che sono perfetti per chi sta iniziando da poco ad avvicinarsi alle attività sulla neve. Se vogliamo dei percorsi più impegnativi allora l’ideale sono le piste del comprensorio di San Vigilio. Proprio da queste partono discese in direzione Brunico e Valdaora oltre ad avere anelli per lo sci di fondo. Mentre se vogliamo spostarci nella provincia di Trento, troveremo dei prezzi abbordabili a Mendola.

San Martino di Castrozza, la più famosa ed economica

Altra località economica del Trentino dove andare in montagna segnalare anche San Martino di Castrozza, un luogo che sta diventando molto apprezzato dagli amanti della montagna e della regione. Ha un piccolo centro molto caratteristico che piano piano sta conquistando il posto di una capitale alpina invernale. Questa località è capace di attrarre tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo, è di fatto frequentata da chiunque, dalla coppie, alle famiglie ai gruppi di amici.