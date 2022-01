La casa di Katia Ricciarelli: ecco dove vive la cantante

Una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 6 è Katia Ricciarelli, la celebre cantante italiana. Ma dove vive la star? Ecco la sua meravigliosa casa.

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste di quest’anno del Grande Fratello Vip, un personaggio controverso che non sta simpatica a tutti e che fa anche molto discutere. Ma dove vive?

Se non avete mai visto la sua casa e non sapete dove si trova, ve lo sveliamo noi. Ecco tutti i segreti della sua abitazione.

Dove vive Katia Ricciarelli

La presenza di Katia Ricciarelli all’interno del Grande Fratello Vip, che terminerà tra circa un mese, ha destato molto interesse nel pubblico sulla sua vita e su dove vive la cantante italiana.

In molti si sono chiesti dove si trova la sua casa e come è fatta, ecco che ve lo sveliamo in questo articolo. Katia Ricciarelli vive a Roma, in una meravigliosa abitazione della Capitale. Nelle poche foto pubblicate dalla cantante, si possono notare alcuni particolari della residenza. Gli interni sono caratterizzati da colori chiari ed eleganti, in completa armonia con lo stile della proprietaria di casa.

Ma Katia Ricciarelli ha anche un’altra casa dove si rifugia negli ultimi anni, ora che vuole vivere in tranquillità e serenità. Infatti, Katia attualmente abita a Bardolino, in provincia di Verona, in una bellissima casa che affaccia sul meraviglioso lago di Garda.

Non si conosce tutto dell’abitazione della cantante, ma sappiamo che si tratta di una casa luminosa, con grosse vetrate che permettono di godere della bella vista offerta dal panorama del lago. L’abitazione è immersa nel verde, un ottimo posto per vivere al meglio la tranquillità di cui ha bisogno, per sfuggire alla fama raggiunta nei decenni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

Sbirciando sul suo profilo Instagram, si può vedere come la cantante ama l’eleganza e le belle cose, come il suo bellissimo pianoforte che suona spesso per esercitarsi. Inoltre, la sua casa ha un pavimento in parquet molto bello e delicato, così sembra dalle foto, che impreziosisce molto la sua abitazione.