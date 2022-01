By

Roma è la città più amata al mondo per il cibo. Meta top per la cucina nella classifica 2022 di Tripadvisor.

La Città Eterna è la meta top al mondo per il cibo. È Roma a conquistare il primato assoluto per gli utenti di Tripadvisor, secondo la classifica “Travellers’ Choice Awards 2022“.

Nessuna sorpresa per una meta di viaggio tanto amata e desiderata, con un’offerta gastronomica eccezionale. Oltre alla specialità della cucina romana e italiana, Roma offre l’opportunità di assaggiare piatti da tutto al mondo. Dalle ricette proposte dagli stranieri che si sono stabiliti nella Capitale, anche da decenni, alle nuove proposte di ristoranti e chef internazionali. L’offerta culinaria è veramente vastissima.

Insomma, tutte le strade del cibo portano a Roma! Cosa bisogna sapere sulla selezione di Tripadvisor.

Roma è la città più amata al mondo per il cibo

A inizio del nuovo anno è il momento delle classifiche e degli elenchi sulle migliori destinazioni di viaggio da visitare. Tra le mete top, vi abbiamo segnalato le 52 del New York Times, che il prestigioso giornale americano propone ogni anno. In questa classifica l’Italia piazza tre destinazioni, di cui una al primo posto: Chioggia, la piccola città all’ingresso della Laguna Veneta, proposta come alternativa alla vicina e più frequentata Venezia.

Ora, l’Italia è nuovamente protagonista. Questa volta con una meta di viaggio amatissima e molto visitata dai turisti di tutto il mondo, che aspetta solo di tornare ai fasti pre-pandemia. Stiamo parlando, naturalmente di Roma, la Città Eterna, che si aggiudica il riconoscimento di prima meta al mondo per il cibo ai “Travellers’ Choice Awards 2022” di Tripadvisor, il famoso portale di recensione di viaggi.

I viaggiatori di tutto il mondo incoronano Roma come prima città al mondo da visitare per la sua cucina, per la ricchezza di piatti che offre, della cucina romana e italiana prima di tutto ma anche internazionale.

Nella classifica seguono: Londra al secondo posto, Parigi al terzo, poi Dubai, Barcellona, Madrid, San Paolo del Brasile, New York, Bangkok e Singapore, nella top 10. All’undicesimo posto troviamo Firenze, seguita da Istanbul, Lisbona, Valencia, Napoli, Il Cairo, Bordeaux, Cartagena, Lione e New Orleans, a chiudere la top 20 delle mete per buongustai.

“Tripadvisor e i turisti confermano l’unicità di Roma nel mondo per l’altissima qualità di tutto il settore food e ne siamo orgogliosi”, ha commentato soddisfatto l’assessore al Turismo della Capitale, Alessandro Onorato.

Per la classifica completa: https://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Destinations-cFood