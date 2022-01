Trend Matrimonio 2022: le location più cool da scegliere

Quali sono le tendenze più alla moda nel 2022 per chi sta per sposarsi e sta organizzando un matrimonio?

Il 2022 sembra essere l’anno dei matrimoni. Ci sono moltissime persone che hanno deciso, proprio quest’anno, di celebrare le loro nozze. Molto probabilmente perché, dopo un periodo così complicato come quello del 2020 e del 2021, ad un certo punto la voglia di tornare alla normalità ha avuto le meglio. Basta attese allora e viva gli sposi. Già, ma dopo questa suspance scegliere la location perfetta per il grande giorno è quasi un obbligo.

Location per il matrimonio: i trend da seguire nel 2022

Se un tempo la tradizione di matrimoni opulenti e di cui tutti dovevano parlare era un retaggio del sud Italia, oggi sembra che questa sia una necessita trasversale. Ogni coppia di sposi ha voglia di urlare a tutto il mondo che “Sì, quello è il nostro giorno”. Tuttavia, per non sfociare nel troppo, riviste ed esperti di settore hanno già dettato i trend per il matrimonio nel 2022 e la location è uno degli elementi importanti da tenere sotto controllo.

All’aperto o al chiuso? I suggerimenti

Come si legge su Grazia il top per i matrimoni nel 2022 è scegliere una location speciale per il ricevimento che sia talmente esclusiva e nascosta che tutti dovranno rimanere senza parole. La tendenza è senza dubbio quella di fare un ricevimento e perché no, anche la cerimonia, all’aperto. Ormai è praticamente assodato che per una maggior tranquillità soprattutto dei parenti anziani, distanziamento e ricambio d’aria siano un must have nel vostro matrimonio.

Se invece preferite optare per una location al chiuso va bene uguale, siete comunque in linea con i trend 2022 di matrimonio, a patto che facciate attenzione ad alcuni elementi. In primis meglio scegliere una cornice al vostro ricevimento che sia alternativa e sorprendente. Un esempio? Sempre come riporta Grazia le idee al top sembrano essere foyer di teatri, sale di musei, serre, suite di alberghi e roof top di hotel da capogiro.

Occhio alle distanze

Se volete però veramente essere in linea con le tendenze del momento cercate una location che non sia distante dal luogo della cerimonia. Gli spostamenti sono sempre sconsigliati in occasione delle feste. Questo eviterà stress negli invitati, ma anche nei commensali che non dovranno organizzare anche gli spostamenti!

Ecco allora qualche trend da tenere sotto controllo mentre organizzate il vostro matrimonio 2022. Vi sembrano idee interessanti?