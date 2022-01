Anticipazioni Masterchef stasera in tv: dove si svolgerà la prova in esterna?

Dove si svolgerà la prova in esterna di Masterchef Italia 2022 in onda questa sera in televisione? Tutte le anticipazioni più succulente per una puntata veramente dedicata al viaggio!

Le anticipazioni relative alla nuova puntata di Masterchef Italia 2022 sono tante. Ogni settimana, quando si avvicina il giovedì, i fan del programma si scatenano online per cercare di carpire quante più informazioni possibili. Così anche noi facciamo la nostra parte e vi raccontiamo dove si svolgerà l’esterna della puntata di oggi di Masterchef e dove andranno i concorrenti questa volta.

Dove sarà la prova in esterna? Anticipazioni Masterchef 20 gennaio

Se nell’ultima prova in esterna i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli avevano portato i concorrenti di Masterchef in Val Di Sole, questa volta ci troveremo a Trieste. Definita come la città al confine, ma senza confini, questa location ospiterà gli aspiranti vincitori di Masterchef Italia 2022. Qui si andrà così ad esplorare la cucina di confine con ingredienti particolari consegnati direttamente dai produttori del posto.

Il pressure test di oggi si svolgerà fuori dagli studi di Masterchef

Ma non finisce qui, questa volta le anticipazioni di Masterchef ci regalano altro. Il pressure test infatti non si svolgerà in studio, ma rimarremo a Trieste. Nella straordinaria cornice del Castello di Miramare i concorrenti della squadra perdente si dovranno sfidare in un agguerritissimo duello fino alla fine per salvarsi e scampare all’eliminazione. È indubbio, sarà uno dei pressure test tra i più particolari e insoliti di tutta la stagione.

Chi si salverà? Quale sarà la squadra vincitrice di salirà in balconata? È ancora tutto un mistero, ma con un po’ di pazienza aspetteremo questa sera e scopriremo tutto.

Anche perché, oltre alla prova in esterna a Triste, le due challenge iniziali di Masterchef ci porteranno a scoprire sapori lontani e dell’oriente quindi andremo a fare un vero e proprio viaggio enogastronomico pazzesco!

(Fonte immagini, Ufficio Stampa Sky)