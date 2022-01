Ospite di Masterchef Italia, nella puntata di oggi, 20 gennaio 2022, troviamo Anissa Helou. Ma chi è e dove si trova la sua incredibile scuola di cucina?

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Masterchef Italia. La gara tra i cuochi amatoriali più seguita d’Italia sta attirando sempre di più la curiosità dei telespettatori che si chiedono quali saranno le novità in programma per questa sera. Le anticipazioni sulla puntata di Masterchef di oggi, 20 gennaio, sono interessanti, soprattutto perchè sappiamo che come ospite speciale ci sarà Anissa Helou studiosa e scrittrice con una scuola di cucina molto particolare.

Anissa Helou: cosa farà l’ospite di Masterchef?

Grazie alle anticipazioni di Masterchef sappiamo che la Mystery Box di questa sera porterà gli aspiranti chef a confrontarsi con 10 ingredienti definiti, migranti, ossia che provengono un po’ da tutto il mondo. Successivamente, nell’Invention, arriverà Anissa Helou che sfiderà i concorrenti a cimentarsi con tre diverse versioni di pane: il Non uzbeko, lo Yufka turco e il Rgaïf marocchino.

Anissa Helou, chi è e dove si trova la sua famosa scuola?

Ma chi è Anissa Helou? Classe 1952, la donna non è solo una scrittrice, ma anche una rinomata chef specializzata nelle ricette nordafricane, mediorientali e mediterranee. Del resto, quando aveva 21 anni, ha lasciato la sua casa a Beirut in Libano e si è trasferita a Londra. Oggi vive proprio qui dove gestisce una scuola di cucina Anissa’s School all’interno di un loft a due piani a Shoreditch. La sua vita, iniziata come studiosa di interior design e poi come collezionista, ha svoltato nel momento esatto in cui ha capito che la cucina era la sua strada!

Nel 2013 è stata considerata come una delle 500 arabe più potenti del mondo e proprio lei, con il suo carisma e il suo percorso di vita sarà l’ospite speciale di Masterchef nella puntata dedicata ai cibi più strani e particolari del mondo in onda stasera 20 gennaio 2022.